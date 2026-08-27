Revista Travel + Leisure expone y advierte estafa disfrazada de viajes lujosos: así puede evitar caer en la trampa

Una oferta de vacaciones de lujo por un precio muy económico puede sonar como la oportunidad perfecta para quienes buscan viajar sin gastar demasiado. Sin embargo, detrás de esos anuncios aparentemente irresistibles puede esconderse una estafa que ya llamó la atención de las autoridades estadounidenses.

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La revista Travel + Leisure advirtió sobre una modalidad frecuente de fraude relacionada con viajes de lujo. El caso fue señalado por la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC), que recomendó a los viajeros estar atentos antes de entregar dinero o información personal.

La estafa suele comenzar con un anuncio, correo electrónico, llamada o mensaje que promete una experiencia exclusiva, como un crucero de lujo o una estadía en un hotel de cinco estrellas, a un precio más bajo del esperado.

El principal detalle que debería despertar sospechas es la falta de información concreta. De acuerdo con la FTC, los estafadores pueden promocionar el viaje sin mencionar el nombre de la compañía de cruceros o la dirección del supuesto hotel.

Las épocas de vacaciones son especialmente aprovechadas por los delincuentes tanto cibernéticos como tradicionales. Foto: Getty Images

La recomendación es clara: si quien ofrece el paquete no puede entregar datos específicos sobre el alojamiento, el transporte o las condiciones del viaje, lo mejor es desistir y no tomar la propuesta.

Otra maniobra para que las personas caigan es generar una sensación de urgencia. Los mensajes pueden presionar al usuario para que tome una decisión rápida y aproveche una oferta que supuestamente está a punto de vencerse.

Para la FTC, esa presión también puede ser una señal de alerta, ya que impide que el viajero tenga tiempo para investigar.

Google Flights ha incorporado una función innovadora que ofrece a los viajeros la posibilidad de localizar los vuelos más económicos, ajustándose a las necesidades de quienes buscan maximizar su ahorro en viajes. Foto: Getty Images

Antes de pagar, la agencia aconseja solicitar todos los detalles y costos asociados al viaje. También recomienda investigar la oferta por cuenta propia y comprobar que la empresa involucrada sea legítima.

Las preocupaciones no terminan al encontrar un hotel. La FTC también advirtió sobre los números telefónicos que aparecen en los resultados de búsqueda. Un teléfono que parece pertenecer a un alojamiento puede, en realidad, llevar a un estafador o a una empresa que intenta hacerse pasar por el establecimiento.

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Para evitarlo, los viajeros deberían revisar los resultados orgánicos y confirmar que el sitio web y los datos de contacto corresponden realmente al hotel que desean reservar.

La regla más sencilla sigue siendo una de las más útiles: si una oferta de vacaciones parece demasiado buena para ser verdad, conviene desconfiar. Tomarse unos minutos para verificar los datos puede evitar pérdidas de dinero y que unas vacaciones terminen por convertirse en un verdadero problema.