Revista ‘Travel + Leisure’ ubicó a Colombia como el mejor destino en el mundo para las personas pensionadas

Jubilarse frente al mar parece un lujo único para aquellas personas que tienen mucho dinero, especialmente en Estados Unidos. Sin embargo, mirar hacia otros países puede cambiar esa idea. La revista Travel + Leisure destaca siete destinos donde los pensionados pueden combinar playas, gastos más bajos, atención médica accesible y una vida tranquila costera.

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Colombia aparece como una de las opciones más atractivas gracias a sus costas sobre el Caribe y el Pacífico. Según Numbeo, el costo de vida es cerca de 40 % menor que en Estados Unidos y los alquileres son más de 50 % bajos. Además, destaca la salud.

México también está en la lista, pues tiene costas en el Caribe y el Pacífico, cerca de 6.000 millas, y destinos como Mazatlán, donde el costo de vida resulta atractivo. Los alquileres están un 40 % menos que en Estados Unidos. Puerto Vallarta suma comunidades de expatriados, mientras ofrecen alternativas.

Los mejores destinos en el mundo, según la revista Travel + Leisure. Foto: Getty Images

Vietnam, por su parte, destaca por ciudades costeras como Nha Trang. En este lugar, los pensionados suelen alquilar porque existen restricciones para que los extranjeros tengan vivienda. Aun así, los precios son atractivos: los alquileres son alrededor de un 75 % menores que en Estados Unidos. Además, comer mariscos y salir termina siendo bastante económico.

Ecuador ofrece pueblos pesqueros muy pintorescos y un clima templado que encajan bien con la idea de idea de vivir frente al mar luego de pensionarse. Salinas destaca por sus condominios, mientras Montañita tiene un ambiente más relajado. Según se conoció, los alquileres son un 80% más que en Estados Unidos.

Nicaragua ofrece costas tanto en el Caribe como en el Pacífico, y San Juan del Sur es uno de los destinos favoritos entre expatriados. De acuerdo con Numbeo, el costo de vida es aproximadamente 50 % menor que allí. Los alquileres pueden rondar los 600 dólares.

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Tailandia es otra opción fuerte para quienes quieren playas y buena comida. El costo de vida supera un 40 % de ahorro frente a Estados Unidos, mientras los alquileres son alrededor de 65 % más bajos. En este lugar hay visas para mayores de 50 años con requisitos económicos específicos propios.

Belice cierra la lista y, aunque no es la opción más económica, tiene ventajas. El inglés es su idioma oficial y lugares como Cayo Ambergris atraen personas pensionadas. El costo de vida es más de 25 % menos que en Estados Unidos, mientras el alquiler está 60 % menos. Además, también ofrece programas para establecer residencia.