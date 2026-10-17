Leyenda del Bayern Múnich arremete contra Luis Díaz tras su bajo rendimiento: “Está fuera de forma”

El arranque de la presente temporada no ha sido el más plácido para Luis Díaz en las filas del Bayern Múnich. Tras haber sido una de las piezas más determinantes del esquema bávaro en la campaña anterior, el rendimiento del extremo colombiano se encuentra bajo la lupa del periodismo y la afición germana.

Bayern Múnich enfría la ilusión de Luis Díaz: decisión oficial descarta un movimiento clave

A pesar de su constante despliegue físico y esfuerzos ofensivos, el guajiro no ha logrado afianzarse con el gol, viéndose frenado repetidamente por decisiones del VAR y falta de precisión en el último cuarto de cancha.

Luis Díaz recibió inesperado gesto del Bayern Múnich: espaldarazo llega en medio de la sequía

El principal dolor de cabeza para el atacante ha sido su recurrente posición adelantada en momentos clave de los partidos. Díaz contabiliza ya cuatro tantos invalidados por fuera de lugar en la Bundesliga (en los compromisos ante el Unión Berlín y el Augsburgo), suma a la que se añadió una nueva acción anulada a mitad de semana en la Champions League frente al Viking FK.

Aunque en ese mismo duelo internacional el colombiano logró marcar un gol legítimo fundamental para la ventaja del club teutón, los continuos remates desviados han mantenido encendidos los cuestionamientos sobre su estado de forma.

Las duras palabras de Dietmar Hamann y el reto frente al RB Leipzig

Las críticas no tardaron en llegar desde el entorno bávaro. Dietmar Hamann, exfigura del Bayern Múnich y analista deportivo, lanzó duras aseveraciones contra el atacante cafetero, señalando que la escuadra muniquesa ha quedado expuesta por la falta de efectividad de sus extremos.

¡EL CORONEL MARCÓ PARA QUE EL BAYERN REVIERTA EL RESULTADO! Gol de Lucho Díaz y 3-2 de los Bávaros a Viking en Noruega por la #CHAMPIONSxESPN. 📺 Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/ZCl9NmmxHi — SportsCenter (@SC_ESPN) October 13, 2026

“Sin Olise, no hay fiesta. El Bayern se está volviendo demasiado dependiente de Olise. Si él no hace nada, ¡nadie más lo hará! Es un jugador excepcional”, afirmó Hamann, rematando que el guajiro “está fuera de forma” y que le preocupa el panorama del club ante una eventual ausencia de la figura francesa.

Con este ambiente de presión mediática, el delantero colombiano saldrá al terreno de juego obligado a revertir las opiniones en su contra y demostrar por qué fue ratificado como un referente de jerarquía para pelear la Bundesliga y la Liga de Campeones.

El Bayern Múnich recibe este sábado 17 de octubre al RB Leipzig en el Allianz Arena, a partir de las 11:30 de la mañana (hora de Colombia), en un duelo donde se prevé que Díaz repita en la alineación titular como la principal apuesta por la banda izquierda.