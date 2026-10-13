Luis Díaz recibió inesperado gesto del Bayern Múnich: espaldarazo llega en medio de la sequía

Hay un nuevo espaldarazo desde Bayern Múnich a Luis Díaz, en medio de la falta de goles y asistencias que afronta el guajiro en el elenco bávaro. Un post en las redes sociales del equipo alemán se volvió rápidamente viral.

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¿Mensaje entre líneas? Este martes, 13 de octubre de 2026, Bayern Múnich publicó un video del golazo que Luis Díaz le marcó al PSG, en Champions League, la temporada anterior.

Lo llamativo es el mensaje, el mismo que varios asociaron con un espaldarazo a Luis Díaz: “Hora de nuevos momentos mágicos en el escenario europeo”.

Zeit für neue magische Momente auf europäischer Bühne. 🌟 https://t.co/bwoMGYIaWT — FC Bayern München (@FCBayern) October 13, 2026

Cabe aclarar que el video fue publicado horas antes del partido de Bayern Múnich contra Viking, este mismo martes, a partir de las 2:00 p. m. (horario colombiano), por la segunda fecha de la Champions League. Tanto la prensa como los aficionados señalan que puede ser un encuentro ideal para que Lucho vuelva al gol.

Le reconocen a Luis Díaz su mejoría

Antes de que Bayern Múnich publicara el video, Max Eberl, director general deportivo del elenco bávaro, se pronunció ante la prensa por la mejoría que ha tenido Luis Díaz en el terreno de juego.

Concretamente, el pasado 10 de octubre, Lucho jugó ante Augsburgo por Bundesliga. El marcador quedó 2-2, pero el guajiro anotó dos goles que le acabaron anulando por fuera de juego.

Producto de su evidente mejoría en el campo, Max Eberl afirmó: “Nos habría alegrado mucho que el gol hubiera contado, porque le habría venido muy bien”.

Y añadió: “Está recuperando su mejor forma, se le ve moverse, participa en el juego, sigue resolviendo situaciones. Creo que está en plena mejoría”.

Max Eberl, director general deportivo del Bayern Múnich (izq.) defendió públicamente a Luis Díaz (der.). Foto: Getty Images.

Se espera que Lucho pueda recuperar de a poco las actuaciones con las que logró brillar en la temporada anterior. La oportunidad ante Viking está muy cerca y hay bastante expectativa para que Díaz responda en un duelo para que Bayern siga en la parte alta.