Directivo del Bayern Múnich aboga públicamente por Luis Díaz: ácida crítica resuena en Alemania

Aunque Luis Díaz haya mostrado una leve mejoría con Bayern Múnich ante Augsburgo, el pasado 10 de octubre, la prensa alemana sigue lanzando críticas sobre el guajiro.

Bayern Múnich vs. Viking: canal y hora para ver a Luis Díaz en Champions League

Polémica con Luis Díaz: árbitro sale en su defensa por gol que le anularon y expone error

Hay revuelo en ese país, pues varios medios deportivos siguen teniendo las críticas a Luis Díaz en primer plano. Uno de ellos es Bild, con su titular “Bayern tiene la crisis de Díaz”.

“Es típico de la temporada de Díaz hasta ahora: las cosas no le están yendo nada bien al colombiano. Marcó en el primer partido de la Bundesliga , una victoria por 5-1 contra el Stuttgart, pero desde entonces no ha logrado marcar ni dar una asistencia en seis partidos”, señala el medio referenciado.

Y añaden: “Ha desperdiciado numerosas ocasiones claras, al igual que hace un año al inicio de su etapa en Bayern Múnich. A menudo se ha esforzado, pero en ocasiones ha sido prácticamente invisible en la banda izquierda, jugando mal y fallando varias oportunidades de oro. Esto contrasta enormemente con Michael Olise (24), que ya suma ocho goles y cuatro asistencias en ocho partidos esta temporada”.

A ese análisis, le suman que, por mala suerte, a Lucho le acabaron anulando dos goles en el último partido contra Augsburgo.

Max Eberl sobre Luis Díaz: “Está recuperando su mejor forma”

En el mismo artículo, Bild añade, más abajo, las apalabras de Max Eberl, director general deportivo del Bayern Múnich. Allí aboga por Luis Díaz, y denota cobijo por parte del club al guajiro.

“Nos habría alegrado mucho que el gol hubiera contado, porque le habría venido muy bien”, dijo Eberl sobre uno de los goles que le anularon a Luis Díaz por fuera de juego.

Y añade: “Está recuperando su mejor forma, se le ve moverse, participa en el juego, sigue resolviendo situaciones. Creo que está en plena mejoría”.

Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich. Foto: Getty Images

Pero la voz oficial desde el cuadro bávaro parece no ser suficiente, y no llena de tranquilidad ni a la prensa alemana ni a los aficionados. El mismo medio nombra como “un problema” lo que vive Bayern en la banda izquierda.

Asoma una nueva revancha para Luis Díaz en Bayern Múnich. El próximo martes, 12 de octubre, visitará a Viking por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League. Allí se podría sacudir de la mala racha en goles y aportar a los suyos.

Es casi de esperarse que Luis Díaz sea titular contra Viking, aunque la última palabra la tenga Vincent Kompany. Sin embargo, el entrenador ha demostrado tener en sus planes.