Polémica con Luis Díaz: árbitro sale en su defensa por gol que le anularon y expone error

El Bayern Múnich, con Luis Díaz de titular, no pudo pasar del empate contra el Augsburgo (2-2) por una nueva jornada de la Bundesliga. A los bávaros les anularon tres goles y uno de estos fue al colombiano, pero la polémica se ha desatado después de que el árbitro Patrick Ittrich asegurara que estaba mal la decisión.

Luis Díaz marcó acrobático gol y se lo anularon: Bayern Múnich no pasó del empate

Todo se dio al minuto 50, los de Vincent Kompany cobraron un tiro libre y fue rechazado por el rival, pero el Bayern volvió a quedar con la posición.

En ese momento, volvieron a meter el balón al área, Lucho apareció por toda la mitad y con una especie de tijera golpeó el esférico con su pie derecho, el portero intentó retenerlo, pero finalmente cruzó la línea de gol.

El número 14 lo celebró, significaba el empate del compromiso, pero el VAR analizó la jugada y tomó la decisión de anularla por culpa de un fuera de juego en el primer cobro del tiro libre.

El árbitro alemán Patrick Ittrich habló tras el pitazo final y desató polémica al explicar que, desde su punto de vista, el gol del colombiano estuvo mal anulado y, por lo tanto, debió sumar al marcador.

En diálogo con el medio Sky Sports, el juez dejó en claro que si bien hubo fuera de juego por parte de Stanišić, este terminó después de lo que fue el despeje del rival y desde ahí comenzó una acción nueva.

“La posición de fuera de juego era completamente irrelevante en este caso. Hubo una situación de fuera de juego, y, a continuación, el jugador básicamente rechazó el balón sin ser presionado”, comentó

Bayern Múnich escuchó el pedido de Luis Díaz y tomaría medidas: filtran primera decisión

“Esto significa que la jugada había terminado y, entonces, comenzó una nueva acción. Este es un caso clásico de una nueva jugada”, agregó.

Por todo esto, Ittrich señaló que, desde su punto de vista, la anotación tuvo que ser validada. “Considero que es una decisión muy, muy controvertida”, complementó.

Luis Díaz con la camiseta del Bayern Múnich. Foto: NurPhoto via AFP

La polémica no ha parado en Alemania tras lo que fue esta acción que pudo cambiar el partido. Lo cierto es que Bayern terminó empatando 2 a 2 y quedó a dos puntos de la primera posición.