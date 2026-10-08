Bayern Múnich escuchó el pedido de Luis Díaz y tomaría medidas: filtran primera decisión

En pleno arranque de la temporada 2026-2027, Luis Díaz lo dejó claro: no ve con malos ojos que llegue un refuerzo para ayudarlo en su posición y eso acabó haciendo ruido en Bayern Múnich.

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“Si hay alguien que pueda ayudar en mi posición, es más que bienvenido”, fueron las palabras de Luis Díaz a Sky Sports. Ahora, en pleno mes de octubre de 2026, parece que Bayern Múnich escuchó al guajiro y se movería en el mercado para encontrarle una variante en su posición del campo.

Todo parte del irregular arranque que ha tenido Luis Díaz con Bayern en este curso. Su mala definición y poca efectividad lo han dejado como foco de críticas en Alemania.

El técnico bávaro, Vincent Kompany, ha movido sus fichas para encontrar soluciones por la zona izquierda. Sin embargo, parece que al Bayern le falta un jugador que se desempeñe en esa posición del campo cuando Luis Díaz no esté dulce con el gol.

“Bayern de Múnich escuchó los recientes comentarios de Luis Díaz”

El periodista Christian Falk dio detalles en CF Bayern Insider: “Bayern Múnich escuchó los recientes comentarios de Luis Díaz sobre la posible necesidad de reforzar la banda izquierda. No se trataba de una queja, sino más bien de reconocer que está cansado y que las cosas no le están saliendo bien en el campo”.

Falk explicó que Lucho, como varios hinchas del Bayern, creían que el joven Arijon Ibrahimović iba a ser la variante del guajiro por la banda. Sin embargo, a la joya de 20 años la acabaron cediendo al Augsburgo.

Aunque el periodista referenciado dijo que no hay un sustituto directo para Lucho, Bayern tomaría la decisión de colocar en esa zona a Alphonso Davies, pero que no estaría seguro de ello.

“Si Bayern va a hacer algo con la plantilla, creo que será reforzar la banda izquierda. Están atentos a las oportunidades, pero necesitan encontrar un jugador que se adapte al equipo”, sentenció Falk.

Ante el irregular arranque de temporada para Luis Díaz, Bayern Múnich le estaría buscando una variante en su posición. Foto: Getty Images

Mientras se concreta un posible refuerzo que sirva como relevo de Luis Díaz, la expectativa está en que el guajiro logre recuperar su nivel de cara a lo que queda de la temporada.

¿Cuándo es el próximo partido de Luis Díaz en Bayern Múnich?

Lucho se tomó el parón de la reciente fecha Fifa (del 21 de septiembre al 6 de octubre) para retomar fuerzas. No fue convocado a la Selección Colombia, tras un acuerdo que el propio técnico de la Tricolor, Néstor Lorenzo, hizo público.

Con esto se buscaba que Díaz no tuviera un ritmo de competencia alto y llegara en mejores condiciones para que levantara su nivel en Bayern. Con ese panorama, el retorno de los bávaros será ante Augsburgo, el sábado, 10 de octubre, en el WWK Arena.