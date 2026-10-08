Augsburgo vs. Bayern Múnich: hora y canal para ver el regreso de Luis Díaz en la Bundesliga

Este sábado, 10 de octubre, regresan las principales ligas de Europa tras el parón internacional por la fecha FIFA. Luis Díaz, que no estuvo convocado con la Selección Colombia, vuelve a la acción con el Bayern Múnich en la quinta jornada de la Bundesliga.

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El guajiro aprovechó esta ventana de selecciones para tomarse un descanso junto a su familia y recargar energías. El objetivo ahora es retomar su mejor estado de forma y callar las críticas que le vienen cayendo por su falta de gol con el conjunto bávaro.

El partido de Augsburgo vs. Bayern Múnich está programado para el sábado a las 8:30 de la mañana (hora de Colombia). La transmisión oficial estará disponible en ESPN y los usuarios de dispositivos móviles también podrán seguirlo a través de Disney+ Premium.

Luis Díaz apunta a ser titular

Bayern Múnich marcha en la segunda posición de la Bundesliga y una victoria ante Augsburgo es clave para sus aspiraciones de asumir el liderato. Por eso se espera que Vincent Kompany disponga de una alineación de gala, contando incluso a los futbolistas que se reincorporaron tras los partidos de su respectiva selección nacional.

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Luis Díaz, que llega fresco después de tres semanas sin partidos oficiales, apunta a ser titular en el tridente ofensivo del Bayern. El guajiro buscará romper la sequía goleadora que lo persiguió hasta el último partido oficial disputado el pasado 18 de septiembre ante Unión Berlín.

Esta sería la nómina titular del conjunto bávaro: Manuel Neuer; Josip Stanišić, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović; Luis Díaz, Nataniel Brown, Michael Olise y Harry Kane.

Luis Díaz empieza a recargar energías para cambiar el curso de su temporada con el Bayern Foto: NurPhoto via AFP

La principal duda de Kompany es Jamal Musiala, quien fue desconvocado de la selección de Alemania por molestias musculares y apenas está retomando sesiones de entrenamiento diferenciado. El mediapunta podría entrar a la convocatoria a último momento, pero su puesto en el once titular sería ocupado por Nataniel Brown.

Augsburgo, rival del Bayern Múnich este sábado, no es un rival sencillo. En este momento marcha cuarto en la tabla de posiciones con siete puntos, producto de dos victorias, un empate y una derrota.

En sus últimos 47 partidos de Bundesliga, el Bayern solo han sufrido una derrota y fue precisamente contra el Augsburgo en enero de este año. Kompany sabe que la visita al sur de Alemania puede traer sorpresas y por esa razón dispondrá de las mejores cartas que tiene en el camerino.

Dónde ver Augsburgo vs. Bayern Múnich: canal de TV y horario