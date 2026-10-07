Carlos Antonio Vélez opinó sobre el triunfo de Colombia ante Perú: habló de Rengifo y Arcila

La Selección Colombia cerró su gira por Estados Unidos con un triunfo reconfortante ante Perú. Samuel Velásquez y Daniel Arcila marcaron los goles de la Tricolor, que también contó con el debut de Juan Manuel Rengifo.

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Carlos Antonio Vélez habló sobre los debutantes y dio sus conclusiones de lo que fueron estos tres amistosos en la fecha Fifa. “Jugadores hay, lo que pasa es que a este señor le cuesta ponerlos”, apuntó sobre el proceso de Néstor Lorenzo.

En su concepto, Yaser Asprilla fue el mejor del primer tiempo y no tenía que haber sido sustituido. “La ‘lorenzada’ la tiene que hacer de cualquier forma. Tenía que haber sacado a Carlos Andrés Gómez y haber puesto por la derecha a Arias”, analizó en Planeta fútbol.

En el segundo tiempo, Vélez considera que se mejoró gracias a los cambios. “Entra Rengifo, después entra Arcila y Durán... Los que debieron jugar hace rato. Le cuesta muchísimo a este señor ponerlos y al final mete a Castaño cuando podía meter a Matías Orozco para tener a todo el equipo fresco”, dijo.

“Por lo menos, si este señor es consciente, debe entender que hay jugadores para hacer un equipo. Lo demostraron en el segundo tiempo, es un grupo de jugadores fresco y rápido”, señaló.

Su opinión sobre Juan Manuel Rengifo

Carlos Antonio Vélez hizo énfasis sobre el caso de Juan Manuel Rengifo, ‘joya’ de Atlético Nacional, que hizo su debut con la Selección Colombia de mayores y dejó buenas sensaciones para seguir siendo convocado en próximas oportunidades.

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“Que a Rengifo no lo vayan a encasillar como un reemplazo de uno de otro, porque es un jugador moderno”, señaló. “Rengifo hace unas cosas, pero no necesariamente tiene que hacer el pase del 10 que caminaba y pensaba; hoy ese pase lo hizo Richard Ríos. Rengifo entra a hacer lo que Rengifo sabe a hacer”, dijo.

“En muchos partidos con Nacional, Rengifo juega como un ‘5′. Eso no lo hacían los que caminaban pensando", agregó Carlos Antonio.

Juan Manuel Rengifo, volante de la Selección Colombia y Atlético Nacional Foto: Getty Images

El periodista insistió que a Colombia le sobran individualidades. “Rengifo, Arcila, Camilo Durán, Andrade, Viveros... Individualidades, porque acá no se puede hablar de que el equipo hace esto o que el equipo hace aquello”, apuntó.

“Yo nunca pude entender a qué jugaba Colombia. Pueden sacar programas del Mundial o antes del Mundial en eliminatorias, aquí patentamos que dependíamos de las individualidades”, recordó.

Vélez asegura que bajo las órdenes de Néstor Lorenzo “nunca ha habido un modelo de juego” para la Selección Colombia. “Aquí lo que ha habido es la respuesta de las individualidades, éramos equipo de jugadas y de jugadores. No de una construcción de juego a través de un equipo coral, aquí hay unos solistas que interpretan las partituras y resuelven los problemas”, concluyó.