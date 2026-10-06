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🔴 Colombia vs. Perú, EN VIVO hoy: últimas noticias, alineaciones y goles del amistoso en Miami

Después del empate contra México y la derrota ante Paraguay, llega el tercer examen de esta fecha FIFA para la Tricolor.

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Redacción Deportes
6 de octubre de 2026 a las 8:37 a. m.

Este martes, 6 de octubre, se disputa el tercer y último amistoso de la Selección Colombia en su gira por Estados Unidos. La Tricolor viene de perder contra Paraguay en Nueva Jersey y necesita dejar mejores sensaciones para fortalecer el proyecto de Néstor Lorenzo.

La IA pronosticó marcador y ganador del partido entre Colombia y Perú.
Colombia vs. Perú: inteligencia artificial pronostica marcador final y ganador
KANSAS CITY, MISSOURI - JULY 11: Lionel Messi #10 of Argentina walks to take a corner during the FIFA World Cup 2026 Quarter Final match between Argentina and Switzerland at Kansas City Stadium on July 11, 2026 in Kansas City, Missouri. (Photo by Fernando Leon/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images)
Definido el canal que transmite Argentina vs. Benín y la despedida de Messi: no va por ESPN

El partido de Colombia vs. Perú está programado para iniciar a las 6:45 de la tarde (hora de Colombia) y serán transmitido en la señal principal de Caracol TV y Canal RCN.

Este amistoso se disputará en el NU Stadium de Miami, escenario donde el Inter Miami de Lionel Messi y Luis Suárez hace las veces de local en la MLS.

Minuto a Minuto | Colombia vs. Perú en Miami

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Néstor Lorenzo: “Hay mucha materia prima y va a haber mucho trabajo, lo prometo. La gente se va a ilusionar con el juego, cuando el juego aparezca; yo sé que va a aparecer”.

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El equipo de Néstor Lorenzo ya se encuentra en Miami para disputar su tercer amistoso de esta fecha FIFA. El rival será la selección de Perú, dirigida por el brasileño Mano Menezes.