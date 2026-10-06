🔴 Colombia vs. Perú, EN VIVO hoy: últimas noticias, alineaciones y goles del amistoso en Miami

Este martes, 6 de octubre, se disputa el tercer y último amistoso de la Selección Colombia en su gira por Estados Unidos. La Tricolor viene de perder contra Paraguay en Nueva Jersey y necesita dejar mejores sensaciones para fortalecer el proyecto de Néstor Lorenzo.

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El partido de Colombia vs. Perú está programado para iniciar a las 6:45 de la tarde (hora de Colombia) y serán transmitido en la señal principal de Caracol TV y Canal RCN.

Este amistoso se disputará en el NU Stadium de Miami, escenario donde el Inter Miami de Lionel Messi y Luis Suárez hace las veces de local en la MLS.

Minuto a Minuto | Colombia vs. Perú en Miami