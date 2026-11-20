Gianni Infantino es el candidato elegido por la Selección Colombia para las elecciones presidenciales de la Fifa, que se llevarán a cabo en marzo de 2027. Aunque hay otros dos candidatos en contienda, los altos mandos de la Tricolor consideran que deben seguir apoyando al presidente actual.

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El anuncio oficial se hizo en conjunto con las otras nueve selecciones sudamericanas y a través de un comunicado emitido en la página de la Conmebol. “Los 10 países que integran la Confederación Sudamericana de Fútbol reafirmaron su respaldo a la candidatura de Infantino a la presidencia de la Fifa”, apuntó el pronunciamiento.

“El Consejo de la Conmebol, reunido en Barranquilla en la víspera de la final de la Copa Sudamericana, ratificó por unanimidad su firme apoyo a la candidatura de Gianni Infantino a la presidencia de la Fifa. Infantino buscará su reelección en el Congreso de la institución programado para marzo próximo en Marruecos”, agregó la entidad.

Infantino ha venido por lo menos siete veces a Colombia durante su mandato. La última ocasión fue en agosto de este año, cuando estuvo presente en la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella en la ciudad de Cali.

Llegada del presidente de la Fifa, Gianni Infantino, y el nuncio apostólico en Colombia, Paolo Rudelli, a la Arena USC, donde se realizó la posesión del presidente Abelardo De La Espriella. Foto: Lina Gasca

A pesar de las críticas por el proyecto de inversión privada en la Copa del Mundo, las selecciones sudamericanas siempre se han mantenido como uno de los frentes más importantes de Infantino al mando de la Fifa.

“El respaldo de la Conmebol, asumido ya en el Congreso de la Fifa celebrado en Paraguay en mayo de 2025, se ha mantenido inalterable a lo largo de los meses, como un reconocimiento al liderazgo de Infantino y a los cambios positivos que el fútbol mundial ha experimentado en los últimos años”, finalizó el comunicado.

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¿Quiénes son los candidatos a la presidencia de la Fifa?

Tras este anuncio de la Conmebol, Gianni Infantino vuelve a ilusionarse con la posibilidad de ganar las elecciones y quedarse un periodo más en el cargo más importante del fútbol mundial.

Los otros dos candidatos en contienda son el francés Philippe Diallo y el japonés Kohzo Tashima. Ambos están en activo como presidentes de sus respectivas federaciones, aunque la ventaja de Diallo es que cuenta con el apoyo de las 55 federaciones pertenecientes a la Uefa.

Gianni Infantino, Kohzo Tashima y Philippe Diallo, los candidatos a la presidencia de la Fifa. Foto: AP Photo/

Para ganar las elecciones se necesita obtener la mayoría absoluta, es decir, 106 votos entre las 211 federaciones que están asociadas a la Fifa.

El mano a mano entre Infantino y Diallo promete ser intenso hasta el día de la elección, aunque Tashima no se queda atrás y anunció que sigue firme en su candidatura ante los rumores de que se uniría a la candidatura de su homólogo francés.