Este viernes, 19 de noviembre, arrancó una nueva edición del Mundial Sub-17. Las selecciones de Francia, Argentina, Uruguay y Ecuador hicieron su debut en Catar, país anfitrión elegido por la FIFA para ser sede de esta cita orbital.

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La primera tanda de partidos tuvo la victoria de Ecuador sobre Nueva Caledonia (0-1) y el triunfo con solvencia de Francia ante su similar de Haití (3-1).

Loan Merrifield, delantero francés del Nantes, marcó doblete y se confirmó desde ya como uno de los serios aspirantes a dominar la tabla de goleadores.

Francia no solo es protagonista en los mundiales de mayores, sino que viene empujando una nueva generación de futbolistas de élite que prometen dominar el fútbol por varios años más. De hecho, terminaron terceros en el campeonato europeo Sub-17 de 2026 por detrás de Italia y Bélgica.

Argentina perdió en su debut

A segunda hora se disputaron tres partidos más: Uruguay sufrió para ganarle a Arabia Saudita (3-2), Mozambique dio un auténtico batacazo frente a Dinamarca (4-0) y Corea del Sur goleó a Uganda (3-0).

La sorpresa de la primera fecha fue la derrota de Argentina a manos de Australia (0-2). La albiceleste, que clasificó como subcampeona de Conmebol, se estrelló de frente contra los ‘Socceroos’ y ahora tendrá que remontar en las últimas dos jornadas para evitar el desastre.

En otros resultados del día inaugural, Catar empezó con pie derecho frente a Panamá (2-0) y Grecia venció a Egipto (1-2).

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Aquí todos los resultados de la jornada:

Francia 3-1 Haití

Nueva Caledonia 0-1 Ecuador

Corea del Sur 3-0 Uganda

Arabia Saudita 2-3 Uruguay

Mozambique 4-0 Dinamarca

Catar 2-0 Panamá.

Egipto 1-2 Grecia

Argentina 0-2 Australia

¿Cuándo debuta la Selección Colombia?

La Selección Colombia tendrá dos días más para preparar su debut bajo las órdenes de Freddy Hurtado. El próximo sábado, sobre las 7:30 de la mañana, enfrentará a Japón en el Aspire Zone de Catar (cancha 9).

Cabe recordar que la Tricolor fue campeona del Sudamericano Sub-17 y tiene altas expectativas para esta presentación en Medio Oriente.

Tabla actualizada del Mundial Sub-17

- Grupo A

Catar - 3 pts (+2) Grecia - 3 pts (+1) Egipto - 0 pts (-1) Panamá - 0 pts (-2)

- Grupo B

Corea del Sur - 3 pts (+3) Ecuador - 3 pts (+3) Nueva Caledonia - 0 pts (-1) Uganda - 0 pts (-3)

- Grupo C

Mozambique - 3 pts (+4) Australia - 3 pts (+2) Argentina - 0 pts (-2) Dinamarca - 0 pts (-4)

- Grupo D