Este viernes, 20 de noviembre, arrancan los cuadrangulares en la Liga BetPlay 2026-ll. Por eso, un vistazo a la tabla de reclasificación, antes de que empiecen los partidos, da un panorama de cómo van los clubes en su aspiración por clasificar a torneo internacional en 2027.

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Tanto en Copa Libertadores como en Copa Sudamericana, Colombia ostenta cuatro cupos. Sin embargo, se obtienen de diferente forma y la tabla de reclasificación es parte clave para entenderlo.

Trofeos de la Copa Libertadores y Sudamericana Foto: Fotos: Getty Images

Tabla de reclasificación antes del arranque de cuadrangulares

Por reclasificación, Atlético Nacional ya aseguró su cupo a la fase previa de Copa Libertadores 2027. No obstante, si el verde de Antioquia gana la Liga BetPlay 2026-ll, irá directamente a fase de grupos.

De momento, junto a Nacional, América de Cali también se está clasificando a fase previa de Copa Libertadores, por ser segundo en reclasificación.

Reclasificación al final de la fase todos contra todos. Esta tabla sigue contando, incluso, hasta la final de la Liga. https://t.co/D7BuiiNmT6 — José Orlando Ascencio (@josasc) November 15, 2026

Ahora arrancan los cupos para Copa Sudamericana 2027. Por reclasificación, los están obteniendo Independiente Santa Fe, Deportes Tolima y Deportivo Cali.

Sin embargo, es casi seguro que habrá cambios en los cupos a Sudamericana. Como Deportes Tolima no está en cuadrangulares, Once Caldas, Bucaramanga, Medellín y Millonarios buscarán quedarse con ese cupo del piajo por reclasifciación.

Así van los cupos para la Copa Libertadores 2027, antes de los cuadrangulares

Campeón del primer semestre de 2026: Junior de Barranquilla.

Campeón del segundo semestre de 2026: por definir.

Líder de la reclasificación sin título de liga: Atlético Nacional.

Segundo de la reclasificación sin título de liga: América de Cali (parcialmente).

Así van los cupos para la Copa Sudamericana 2027, antes de los cuadrangulares