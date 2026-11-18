Atlético Nacional y Once Caldas tuvieron que decidir un finalista en la Copa Betplay y hubo sorpresas en semifinales cuando el club verdolaga era máximo favorito a ser finalista. El club de Manizales llegó a esta instancia sin favoritismos y con un director técnico recién nombrado. Por su parte, el gigante verde buscaba otra final en este torneo que domina a placer en el palmarés.

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Nicolás Rodríguez da la cara y habla tras el penalti fallado ante Once Caldas: “No es un fracaso”

La serie comenzó en el Palogrande de Manizales y cerró en el Atanasio Girardot de Medellín. En la ida, el partido finalizó 1-1 y todo quedaba listo para definirse en Medellín, donde Atlético Nacional fue local, ganaba 2-0 y hasta el marcador parecía muy cómodo, pero Once Caldas aceleró y empató 2-2.

Once Caldas colocó muchos apuros en el favorito y en la tanda Franco Armani no pudo salvar a Atlético Nacional. El ídolo argentino solo pudo atajar un cobro, mientras que su colega Joan Parra detuvo dos, lo que fue suficiente para dejar un 4-3 en la tanda de penaltis.

⚽😱 ¡Atajada de Parra contra Campuzano! #LACOPAxWIN https://t.co/SDIyzKekyT — Win Sports (@WinSportsTV) November 18, 2026

La estirada de Armani parecía ser suficiente mientras sus compañeros de equipo marcaran en el arco de Joan Parra, pero Nicolás Rodríguez y Jorman Campuzano se vieron sorprendidos con la maniobra técnica del rival para impedir la celebración. El volante con pasado en Boca Juniors se disculpó con la hinchada.

Hablamos con Jorman David Campuzano en la zona Mixta del Atanasio Girardot,después del juego Atlético Nacional 2 vs Once Caldas 2. #ElSupermagazine #Fútbol #VamosNacional #MedellínTeQuiere #ElSupermagazine https://t.co/kPrZyArlVE — Carlos Alberto Arbeláez Castañeda. (@elsupermagazine) November 18, 2026

De esta manera, Once Caldas pasó a la final de la Copa Betplay y se verá las caras con América de Cali, en una serie que comenzará en el Pascual Guerrero en el Valle del Cauca y cerrará en el Palogrande de la ciudad de Manizales, a mediados de diciembre.

Armani se disculpa con la hinchada de Nacional

El portero argentino habló en la rueda de prensa, habló de uno de los goles que recibió en los 90 minutos y dio la cara con el técnico Lucas González.

Lucas González, técnico de Atlético Nacional, junto a Franco Armani Foto: Dimayor

El ídolo, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, se refirió a esta durísima eliminación mientras el grupo intenta recuperarse para afrontar los cuadrangulares de la Liga.

🟢 Franco Armani le pidió disculpas a la hinchada de #AtléticoNacional por la eliminación en Copa: 🗣️ “Desde mi lado, asumir la responsabilidad del primer gol de ellos, pedirle disculpas al hincha porque es fiel, le queríamos dar una alegría, pero bueno, tenemos que aprender” https://t.co/GrcKWVsbZO — Diegol (@diegoooool__) November 18, 2026

“Desde mi lado, asumir la responsabilidad del primer gol de ellos, pedirle disculpas al hincha porque es fiel, le queríamos dar una alegría, pero bueno, tenemos que aprender”, dijo Armani en el Atanasio Girardot.

Lucas González también habló

“Explicar el porqué nos quedamos fuera, es difícil. Estamos dolidos y con rabia, frustración; la primera parte era buena. Teníamos una ventaja de dos goles y pasan cosas en el fútbol. Sentarme a dar una explicación sería irresponsable y necesito ver el partido otra vez, entender qué pasó en esos 15 minutos de la segunda parte, no puede ser solo mala suerte”, apuntó Lucas en rueda de prensa.