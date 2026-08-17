Franco Armani habla desde el corazón y da detalles de cómo en Nacional se salvaron en el terremoto: tocó fibras

El ídolo de Atlético Nacional, Franco Armani, habló en los micrófonos de Win Sports y relató cómo vivieron la emergencia en Cali tras el movimiento telúrico que azotó el suroccidente del país el pasado 10 de agosto en horas de la mañana.

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El portero de Atlético Nacional dijo que vivieron momentos complicados y que pensó que en cualquier momento el hotel se iba para el piso. Cabe recordar que el club verdolaga estaba en la capital del Valle del Cauca, debido al clásico que jugaron contra América de Cali en la noche del domingo y donde cayeron 1-0 en el estadio Pascual Guerrero.

Justo antes del regreso a la ciudad de Medellín, Atlético Nacional fue víctima del terremoto que dejó colapsadas ciudades como Cali, Manizales y Pereira. Cuando los jugadores del equipo verde estaban en el hotel, ya saliendo de camino a la capital de Antioquia, se dio el movimiento que los llenó de angustia, según contó Armani.

“Nosotros vivimos momento complicados, nos agarró en Cali (el terremoto) y fue un momento difícil. En el momento uno esperaba que el hotel se fuera abajo porque fue muy fuerte, es lo que vivimos. Mandarle mucha fuerza a las personas afectadas”, dijo Franco Armani en Win Sports.

“Nosotros vivimos momento complicados, no agarró en Cali y fue un momento difícil. En el momento uno esperaba que el hotel se fuera abajo porque fue muy fuerte, es lo que vivimos. Mandarle mucha fuerza a las personas afectadas” Franco Armani, arquero de Nacional.#MedioTiempoWIN pic.twitter.com/RirpKcq2Hs — Win Sports (@WinSportsTV) August 14, 2026

Por ahora, los jugadores de Nacional y de todos los equipos de la Liga Betplay se concentran en cómo poder ayudar a las víctimas, debido al aplazamiento del fútbol colombiano este fin de semana y solo hasta el 19 de agosto se tomará una decisión de cómo reactivar las actividades y seguramente habrá un cambio de formato propuesto por la Dimayor.

Los ojos puestos en los damnificados

Mientras se va definiendo cómo actuar en la Liga Betplay, Atlético Nacional es otro de los equipos que se ha unido para llevar insumos, ayudas y primeros auxilios para las personas afectadas. En la ciudad de Medellín y municipios de Antioquia, convoca a sus hinchas para hacer llegar sus donaciones. Asimismo, gestiona la invitación a un concierto solidario por las víctimas.

“Atlético Nacional moviliza todo su respaldo hacia el evento ‘Colombia, Medellín Te Quiere’ promovido por la Alcaldía de Medellín. Un concierto solidario que reunirá a más de 25 artistas —entre ellos Luis Alfonso, Kapo, Pipe Bueno y Westcol— este sábado 15 de agosto en el Centro de Eventos La Macarena, desde el mediodía hasta las 8:00 p. m.

La totalidad de lo recaudado en boletería será destinada a las comunidades afectadas por el terremoto en Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero y canalizado a través de la corporación PRESENTES. Invitamos a toda la hinchada y a la ciudadanía a asistir y a hacer de su entrada un aporte directo para quienes hoy más lo necesitan", dice Nacional en un comunicado de prensa.