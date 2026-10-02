¿Por qué Álvaro Montero no fue titular con Colombia ante Paraguay? Lorenzo lo explicó

Para el partido de Colombia contra Paraguay, este viernes 2 de octubre, el técnico Néstor Lorenzo hizo cuatro cambios en la alineación titular. Uno de ellos, el portero.

Titular confirmada de Colombia contra Paraguay: Lorenzo patea el tablero con cuatro cambios

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Álvaro Montero había sido titular en el partido anterior, contra México. Sin embargo, para el compromiso ante Paraguay, Lorenzo se inclinó por Aldair Quintana.

Aldair Quintana (derecha, número 1) con IDV en la Copa Libertadores. Foto: Getty Images

Y no es algo sorpresivo, pues Néstor Lorenzo ya había dado pistas de lo que podría cambiar para el partido ante Paraguay. Una de ellas, el portero.

Néstor Lorenzo ya había anunciado el cambio de arquero

En la rueda de prensa previa al partido de Colombia contra Paraguay, desarrollada el jueves 1 de octubre, Lorenzo ya había anunciado que iba a cambiar de arquero.

“Puede ser que cambie el arquero, sí. Quiero ver a los tres, si es posible, así que es muy probable que en esa posición sea uno de los cambios”, fueron las palabras de Lorenzo sobre el cambio de arquero.

Los tres guardametas convocados por Lorenzo para esta fecha Fifa, son Álvaro Montero (Boca Juniors), Aldair Quintana (Independiente del Valle) y Kevin Mier (Cruz Azul).

Como ya Montero atajó ante México, y Aldair contra Paraguay, seguramente el portero titular de Colombia ante Perú, que es el próximo partido, será Kevin Mier. Esto, tomando en cuenta la intención de Lorenzo de probar los tres convocados en esa posición.

Aunque se especuló con que había algo detrás de la ausencia de Álvaro Montero ante Paraguay, queda descartada la hipótesis. Se trata de una decisión 100 % técnica, con el interés de Lorenzo por ver las condiciones en el arco.

Y es que la renovación cafetera es en todas las líneas. El portero titular de Lorenzo, desde su llegada en 2022 a la dirección técnica de Colombia, había sido Camilo Vargas.

Ahora, parece que La Tricolor también busca nuevas caras en el pórtico, y los amistosos son ideales para probar con variantes.

Néstor Lorenzo analizó a Paraguay

Sobre la albirroja de Gustavo Alfaro, que venía de vencer a Bolivia, Lorenzo afirmó: “Mostró lo de siempre, un equipo ordenado, que sabe lo que quiere, con ciertos recursos que explota bien”.

Y añadió: “Un equipo que viene del Mundial, mucho más parecido al equipo que jugó en la Copa del Mundo. Es un rival que ha hecho una buena Copa y que tiene un gran entrenador”.