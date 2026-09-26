Titular de la Selección Colombia para enfrentar a México: Néstor Lorenzo dio sorpresa

La Selección Colombia de Fútbol disputará este sábado a las 8:00 de la noche un encuentro amistoso ante la Selección de México en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland, Estados Unidos.

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El compromiso marca el inicio de una nueva etapa para el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo, siendo el primer partido oficial tras la salida definitiva de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero de la nómina nacional, sumado a la ausencia temporal del extremo Luis Díaz.

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Ante las bajas en el frente de ataque, el cuerpo técnico alineará una formación con variantes en diferentes líneas, destacando la presencia de Jhon Arias como el nuevo portador de la camiseta número ’10′ de la Tricolor.

Formación titular confirmada

Para afrontar el duelo ante el combinado mexicano en territorio estadounidense, el equipo colombiano saldrá al terreno de juego con el defensor Davinson Sánchez como capitán del grupo, custodiando la zona defensiva junto a la zaga y el guardameta Álvaro Montero.

🚨 𝐓𝐈𝐓𝐔𝐋𝐀𝐑



Así formará nuestra 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚 𝐌𝐚𝐬𝐜𝐮𝐥𝐢𝐧𝐚 𝐝𝐞 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫𝐞𝐬 para enfrentar a México 🇲🇽 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐀𝐦𝐢𝐬𝐭𝐨𝐬𝐨 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/I95diqxBhm — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 27, 2026

La alineación titular confirmada por la delegación colombiana para el encuentro es la siguiente:

Portero: Álvaro Montero (24).

Álvaro Montero (24). Defensores: Daniel Muñoz (2), Davinson Sánchez (23), Jhon Lucumí (3) y Álvaro Angulo (4).

Daniel Muñoz (2), Davinson Sánchez (23), Jhon Lucumí (3) y Álvaro Angulo (4). Centrocampistas: Richard Ríos (6), Gustavo Puerta (8), Kevin Castaño (5) y Jhon Arias (10).

Richard Ríos (6), Gustavo Puerta (8), Kevin Castaño (5) y Jhon Arias (10). Delanteros: Carlos Gómez (26) y Luis Suárez (9).

Algunas de las sorpresas que entregó esta formación inicial fueron la inclusión de Álvaro Angulo y Carlos Gómez. El compromiso servirá para evaluar las alternativas tácticas y el rendimiento de los nuevos futbolistas incorporados a la rotación internacional de la Selección Colombia.

Lista oficial de suplentes

Los futbolistas habilitados en el banco de sustitutos para ingresar durante el compromiso en territorio estadounidense son los siguientes: