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Titular de la Selección Colombia para enfrentar a México: Néstor Lorenzo dio sorpresa

La Tricolor inicia una nueva tapa.

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Daniel Armando Méndez Suárez

Daniel Armando Méndez Suárez

26 de septiembre de 2026 a las 7:11 p. m.
Once inicial de la Selección Colombia para enfrentar a México.
Once inicial de la Selección Colombia para enfrentar a México. Foto: FCF

La Selección Colombia de Fútbol disputará este sábado a las 8:00 de la noche un encuentro amistoso ante la Selección de México en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland, Estados Unidos.

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El compromiso marca el inicio de una nueva etapa para el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo, siendo el primer partido oficial tras la salida definitiva de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero de la nómina nacional, sumado a la ausencia temporal del extremo Luis Díaz.

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Ante las bajas en el frente de ataque, el cuerpo técnico alineará una formación con variantes en diferentes líneas, destacando la presencia de Jhon Arias como el nuevo portador de la camiseta número ’10′ de la Tricolor.

Formación titular confirmada

Para afrontar el duelo ante el combinado mexicano en territorio estadounidense, el equipo colombiano saldrá al terreno de juego con el defensor Davinson Sánchez como capitán del grupo, custodiando la zona defensiva junto a la zaga y el guardameta Álvaro Montero.

La alineación titular confirmada por la delegación colombiana para el encuentro es la siguiente:

  • Portero: Álvaro Montero (24).
  • Defensores: Daniel Muñoz (2), Davinson Sánchez (23), Jhon Lucumí (3) y Álvaro Angulo (4).
  • Centrocampistas: Richard Ríos (6), Gustavo Puerta (8), Kevin Castaño (5) y Jhon Arias (10).
  • Delanteros: Carlos Gómez (26) y Luis Suárez (9).

Algunas de las sorpresas que entregó esta formación inicial fueron la inclusión de Álvaro Angulo y Carlos Gómez. El compromiso servirá para evaluar las alternativas tácticas y el rendimiento de los nuevos futbolistas incorporados a la rotación internacional de la Selección Colombia.

Lista oficial de suplentes

Los futbolistas habilitados en el banco de sustitutos para ingresar durante el compromiso en territorio estadounidense son los siguientes:

  • Porteros: Kevin Mier (1) y Aldair Quintana (12).
  • Defensores y laterales: Edier Ocampo (18), Kevin Andrade (25), Romani Caicedo (15) y Sergio Velásquez (17).
  • Centrocampistas: Yáser Asprilla (22), Jhon Solís (14), Jaminton Campaz (21), David Arcila (13) y Manuel Orozco (16).
  • Delanteros y extremos: Jamir Rengifo (19), Cucho Durán (11), Kevin Viveros (20) y Óscar Perea (7).