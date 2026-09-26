Lluvia de goles entre España e Inglaterra en Wembley: la campeona del mundo lo sufrió

La selección española de fútbol inició su participación en el Grupo A3 de la Liga de Naciones europea con un triunfo 3-2 frente a Inglaterra en el estadio de Wembley.

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El resultado permitió al equipo español extender su racha invicta a 39 compromisos consecutivos (30 victorias y 9 empates), manteniendo un registro que se remonta a marzo de 2024.

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El delantero Lamine Yamal abrió el marcador en el minuto 2 tras recuperar un balón ante el defensor Marc Guéhi y definir con un disparo cruzado frente al arquero James Trafford.

España mantuvo el control del juego en los primeros minutos e incrementó sus llegadas a través de Ferran Torres, a quien le anularon un tanto por fuera de juego en el minuto 8 y quien posteriormente desaprovechó dos opciones mano a mano ante el guardameta local.

Remontada de Inglaterra y penal fallado

El conjunto inglés revirtió el marcador en el tramo final del primer tiempo mediante dos anotaciones en un lapso de cuatro minutos.

UN CONTRAATAQUE DE OTRO PLANETA🤯



Anthony Gordon finalizó un ataque FULMINANTE de Inglaterra para igualar el partido contra España.



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Anthony Gordon igualó las acciones en el minuto 36 tras un contraataque, y Harry Kane puso el 2-1 en el minuto 40 con un remate de cabeza que se desvió en el defensor Marc Cucurella antes de ingresar a la portería.

En el inicio de la segunda mitad, Inglaterra dispuso de una opción para ampliar la ventaja tras una falta cometida por Rodri sobre Jude Bellingham en el área. Sin embargo, en el minuto 54, Harry Kane erró el cobro de penal al estrellar el balón en el travesaño.

Ingreso de Baena y Oyarzabal para el triunfo español

Tras el penal fallado, el seleccionador Luis de la Fuente realizó modificaciones en la alineación con el ingreso de Alex Baena y Mikel Oyarzabal en reemplazo de Nico Williams y Ferran Torres.

¡ASÍ JUEGAN LOS CAMPEONES DEL MUNDO! Golazo de Oyarzabal para el 3-2 de España vs. Ingalterra en Wembley.



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En el minuto 60, Baena anotó el gol del empate (2-2) mediante un remate desde fuera del área tras una combinación con Dani Olmo.

Posteriormente, en el minuto 74, Baena asistió a Oyarzabal, quien definió por encima del guardameta Trafford para concretar el 3-2 definitivo. Con este resultado, España y Croacia lideran el Grupo A3 de la Liga de Naciones europea tras la primera jornada del torneo.

*Realizado con información de AFP*