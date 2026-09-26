Definido el castigo para Franco Colapinto tras provocar accidente múltiple en la Fórmula 1

Franco Colapinto, piloto argentino de la escudería Alpine, fue castigado por la FIA después de provocar un accidente múltiple en el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1, donde salieron afectados su compañero Pierre Gasly y el vigente campeón Lando Norris.

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La carrera estaba siendo tranquila hasta la vuelta 31, cuando el tailandés Alex Albon sufrió un accidente y generó el ingreso del safety car.

Tras esa intervención, la prueba se relanzó y Colapinto protagonizó un choque más grave golpeando a su compañero francés Pierre Gasly y al vigente campeón británico Lando Norris (McLaren). Los tres pilotos terminaron abandonando la carrera entre reclamos y muestras de inconformismo.

¡¡NO SE PUEDE CREER!! ¡FRANCO COLAPINTO Y PIERRE GASLY SE TOCARON EN EL RELANZAMIENTO Y OTRA VEZ HAY SAFETY CAR!



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La FIA dio su veredicto

Minutos después de terminar la carrera en Bakú, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) dio su veredicto sobre la maniobra de Franco Colapinto y le aplicó una fuerte sanción que se hará efectiva en el próximo Gran Premio del calendario.

La FIA impuso “una penalización de tiempo de 10 segundos convertida en un retroceso de cinco posiciones en la parrilla de salida de la siguiente carrera en la que participe el piloto”.

De acuerdo con la mirada de los comisarios, “tras la reanudación, Colapinto se acercó a Gasly por detrás al llegar a la curva 1. Colapinto frenó demasiado tarde y entró en la curva por el interior a una velocidad que no le permitió trazarla de manera controlada”.

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La FIA indicó que el piloto argentino “se pasó de frenada y colisionó con el lateral izquierdo de Gasly; este, a su vez, impactó contra Lando Norris, provocando el abandono de ambos coches”.

“Los comisarios determinaron que Colapinto fue total o predominantemente responsable de la colisión. Aunque el incidente se produjo en la primera curva tras la reanudación, no hubo ninguna acción por parte de otro piloto que justificara aplicar el criterio más indulgente reservado para la primera vuelta o la primera curva”, apuntó el comunicado oficial de la entidad.

Colapinto admitió su culpa

Franco Colapinto, entrevistado por ESPN tras el accidente, admitió que cometió un error con consecuencias graves para su propio equipo. “Bloqueé cuando empecé a frenar y después estuve fuera de control toda la frenada. No tuve mucho que hacer. Perdón a todo el equipo y a Pierre. Fue un error grande y grave, perdimos muchos puntos con los dos autos”, dijo.

Alpine apuntaba a sumar puntos en el Gran Premio de Azerbaiyán, pero la maniobra de Colapinto terminó por finalizar su ilusión anticipadamente. “Estoy muy decepcionado con la carrera de hoy y lamento mucho lo ocurrido ante el equipo, ante todos en la fábrica, ante Pierre y Lando, por supuesto, y ante todos los que nos han estado apoyando. Fue un gran error de mi parte y no debería haber pasado”, sentenció.