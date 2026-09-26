El conmovedor momento de Carlos Vives y su hijo Pedro en Bogotá: así fue su primera vez juntos en el Movistar Arena

El cantautor samario Carlos Vives dio inicio oficial a sus presentaciones en la capital del país en el marco del ‘Tour al Sol’. La velada, celebrada la noche del viernes 25 de septiembre en el Movistar Arena de Bogotá, reunió a miles de asistentes en un espectáculo que combinó el recorrido por sus tres décadas de repertorio, muestras de apoyo social y colaboraciones musicales en tarima.

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La jornada musical comenzó con la actuación de la cantautora de pop andino María Fuell, encargada de la apertura del evento con la interpretación de canciones de su repertorio como ‘Pai’, ‘Niña Pequeña’ y ‘Bonito Carnaval’.

Previo al inicio del show principal, la organización del evento dispuso un espacio institucional de homenaje dirigido a las personas afectadas por el sismo registrado en Colombia el pasado 10 de agosto de 2026.

Este acto contó con la presencia en tarima de Carlos Vives, la cantante Juliana y los integrantes de la agrupación Herencia de Timbiquí, quienes enviaron un mensaje de solidaridad a las comunidades damnificadas.

Hacia las 9:45 p. m., Vives subió al escenario para dar apertura a su repertorio con el tema ‘Volví a nacer’. A lo largo del concierto, el artista interpretó varios de los éxitos que han marcado su carrera profesional, entre ellos ‘La bicicleta’, ‘Tuyo y nada más’, ‘Tu amor eterno’ y ‘Déjame Entrar’.

Acompañado por su agrupación y en la guitarra, el músico incluyó composiciones emblemáticas del vallenato y la música folclórica colombiana como ‘La Hamaca Grande’ y ‘La Gota Fría’.

La presentación contó además con la participación en el acordeón del rey vallenato Christian Camilo Peña, así como la interpretación de temas como ‘Carito’ y ‘Caballito’, esta última acompañada por dinámicas de percusión e interacción con el público.

El espectáculo continuó con intervenciones de los músicos de su banda, destacando la participación de la gaitera Mayté Montero durante la ejecución de ‘Pa’ Mayté’, y un segmento de armónica a cargo del propio Vives durante la canción ‘Ahí llegó yo’.

Durante la interpretación del tema ‘Te dedico’, el evento registró un paréntesis en el que se proyectó en la pantalla principal del recinto una propuesta de matrimonio entre dos asistentes al concierto.

Posteriormente, el artista invitó nuevamente al escenario a María Fuell para interpretar de forma conjunta ‘La tierra del olvido’. El tramo final de la programación incluyó canciones como ‘La Foto de los Dos’, ‘Cuando nos volvamos a encontrar’ y una versión de ‘La celosa’, obra del repertorio clásico vallenato popularizada por los Hermanos Zuleta.

Tras la despedida reglamentaria y ante la solicitud de la audiencia, Vives regresó al escenario para interpretar ‘Fruta Fresca’. Posteriormente, ejecutó el tema ‘Robarte un beso’, apoyado por la dinámica de cámara de besos proyectada en las pantallas del escenario.

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Uno de los puntos significativos de la velada ocurrió durante la interpretación de El último disco, canción principal de su más reciente trabajo discográfico. Para este número, Vives compartió escenario por primera vez con su hijo Pedro Vives, marcando la primera presentación pública del joven en un concierto de esta magnitud.

El show concluyó con el agradecimiento explícito por parte del cantautor a su equipo de trabajo, a los músicos acompañantes y al público asistente a la primera fecha de la gira en la capital colombiana.