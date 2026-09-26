Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado para los 12 signos el sábado 26 de septiembre

Cada día, miles de personas participan en distintos sorteos de juegos de azar, como lo son chances y las loterías, pues estos ofrecen la oportunidad de ganar millonarias sumas de dinero en cuestión de minutos si llegan a acertar en una cantidad de números que depende de cada organización.

Los números de Walter Mercado para ganar el premio gordo de la lotería el 25 de septiembre

Es por esto que Betty Mercado, sobrina del fallecido vidente Walter Mercado, publicó las cifras mágicas para cada uno de los signos del zodiaco occidental que tendrían éxito, especialmente el sábado, 26 de septiembre de 2026.

Horóscopo de Walter Mercado el sábado 26 de septiembre de 2026

Aries

“Hay luna llena y lo espiritual se enfatiza para ti, Aries. Sentirás una necesidad de comunicarte o estar más cerca de todo lo que sea divino. Se está realizando una transformación en ti, en la forma de enfocar tu vida. Si tienes alguna necesidad de dinero o ayuda, esto te llegará de manera milagrosa o poco usual”.

Números de la suerte: 19, 1, 20.

Tauro

“Préstale atención a tus sueños y presentimientos bajo la energía de esta Luna llena, ya que en ellos hay un mensaje muy positivo. Poner en orden tu vida familiar y emocional es esencial ahora. Llegan oportunidades de trabajo o de ganar más dinero sin que tú lo busques. Solo pon tu mente positiva y receptiva a la abundancia divina”.

Números de la suerte: 22, 7, 9.

Géminis

“Para algunos de este signo se ha terminado un capítulo en sus vidas personales y está comenzando uno nuevo. Aprovecha esta luna llena para revisar en qué fallaste y qué puedes cambiar, ya que es la parte más importante de una recuperación. Siempre se aprende de las experiencias, ya sean malas o buenas. Cuidado, tu estado emocional puede afectar tu salud”.

Números de la suerte: 4, 31, 15.

Estos son los números de la suerte del reconocido astrólogo. Foto: Getty Images

Cáncer

“El contacto con familiares se enfatiza bajo la energía de esta Luna llena. Te verás ahora envuelto en muchas actividades y reuniones. Tendrás el apoyo de alguien que influyó o influye mucho en tu vida. Invertirás o gastarás más en artículos para la familia o para mejorar el ambiente y la comodidad en tu hogar”.

Números de la suerte: 8, 34, 10.

Leo

“La profesión, tu trabajo te exige tiempo y más esfuerzo de tu parte. El éxito que consigas ahora te beneficiará tanto a ti como a los tuyos en el futuro. No le des rodeo a las cosas, ve directo a donde tienes que ir y no pierdas tu tiempo en frivolidades. No dejes de asistir a eventos sociales si buscas pareja, especialmente en esta noche de luna llena”.

Números de la suerte: 25, 7, 18.

Virgo

“Hay en el ambiente el factor sorpresa, especialmente en el amor bajo esta Luna llena. Los solteros vuelven a hacer contactos con personas que antes les interesaban, pero también con nuevos prospectos. Si tienes pareja, estará dispuesta a complacer tus caprichos, aun cuando seas un tanto exigente, Virgo”.

Números de la suerte: 22, 19, 54.

Libra

“Esta Luna llena activa tu lado emocional. Te molesta que algunas personas intervengan demasiado en tus asuntos personales. Tú tienes tu manera de hacer las cosas y muchas veces no deseas que otros te digan qué hacer. Sé diplomático y cortés cuando exijas tus derechos o expreses tu malestar. Llegar a acuerdos temporeros razonables será lo ideal por el momento”.

Números de la suerte: 21, 13, 11.

Escorpio

“Algún proyecto financiero o una oferta muy tentadora mantiene tu mente muy ocupada y abandonas un tanto tus relaciones personales. Tu energía bajo esta Luna llena es grande y quieres hacer mucho en poco tiempo. Eso pone presión a tu pareja. Hoy dedícale tiempo a tu relación de pareja y restablece el contacto perdido”.

Números de la suerte: 5, 41, 23.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Sagitario

“El amor se ve divertido bajo la magia de esta Luna llena y buscarás pasarla bien con personas de tus mismos intereses. Los lugares donde hay juegos y entretenimiento serán favorables para buscar pareja. Tu indecisión en lo que quieres no te dejará realizar o conocer bien a tu pareja. Esto será temporero y pronto volverás a recuperar la razón”.

Números de la suerte: 8, 44, 25.

Capricornio

“El amor de pareja se pone a prueba bajo la energía de la Luna llena. Tu deseo de independencia y de hacer las cosas a tu manera a veces puede traer conflictos. Si tienes pareja, la misma parece ausente por algunos periodos de tiempo. Si se aman y se respetan, esto será pasajero y no afectará a la relación a largo plazo. Desarrolla mucha paciencia, Capricornio”.

Números de la suerte: 24, 13, 11.

Acuario

“Ponte al día en esos asuntos de trabajo o profesión que te han alejado del disfrute de tu hogar y tu familia. Aprovecha la energía positiva de esta Luna llena para recuperar tu balance emocional y sentirte bien contigo mismo. Lo que tenga que ver con dinero se te facilita, encuentras salidas y te llegan oportunidades. Algunos tendrán que poner más atención a su salud”.

Números de la suerte: 13, 6, 31.

Piscis

“Si puedes posponer algún viaje, por ahora sería lo ideal. Estarás propenso a cancelaciones y demoras de última hora, que no te harán disfrutar mucho tus vacaciones. Pon atención en ayudar y cooperar con los demás. Hay luna llena exaltando los ánimos. Tus palabras y tu respaldo pueden hacer una gran diferencia en la vida de otros”.

Números de la suerte: 16, 4, 39.