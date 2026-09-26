“Tienen 24 horas para irse”: las fuertes amenazas contra la familia de Luis Alfonso por las que un exoficial de la Policía está en la cárcel

Un proceso judicial cursa en los tribunales tras los hechos violentos e intimidaciones que obligaron al cantante de música popular Luis Alfonso, a su familia y a sus colaboradores a abandonar su propiedad rural en el Oriente antioqueño.

Por este caso, un teniente retirado de la Policía Nacional fue capturado y privado de la libertad con medida de aseguramiento mientras avanzan las investigaciones del ente acusador.

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De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Fiscalía y los reportes conocidos por la Unidad Investigativa de El Tiempo y el diario El Colombiano, la controversia se remonta a la madrugada del 29 de mayo de 2023.

En esa fecha, hacia la 1:54 a. m., un grupo de hombres en motocicletas de alto cilindraje se habría presentado a las afueras de la finca ubicada en la vereda Las Cuchillas, en el municipio de Rionegro, Antioquia.

Según la hipótesis del ente investigador, entre los ocupantes de los vehículos se encontraba Bladimir Alberto Londoño Londoño, quien para el momento de los hechos se desempeñaba como teniente activo de la Policía Nacional.

La Fiscalía sostiene que el entonces uniformado habría accionado un arma de fuego de dotación oficial contra la portería y la fachada de la residencia.

En el inmueble se encontraban Luis Alfonso, su esposa (Luisa Pulgarín), su suegro, sus tres hijos menores de edad y la pareja de mayordomos encargada del predio.

Luisa Pulgarín y Luis Alfonso. Foto: Instagram @luisafdapv

Testimonios integrados al expediente señalan que durante el ataque se escucharon arengas y frases intimidantes dirigidas contra el intérprete de música popular.

“Que salga la estrella, vamos a hacer respetar la vereda”, habría sido una de las frases pronunciadas durante el episodio.

A raíz de la agresión armada, la situación para los residentes del predio se complicó con el envío posterior de mensajes de texto y llamadas amenazantes.

Según los documentos del proceso judicial divulgados por medios nacionales, los textos exigían la salida inmediata de la vereda en un plazo no mayor a 24 horas, bajo advertencias explícitas contra la integridad física de los habitantes.

El ente acusador señaló que el hostigamiento sistemático causó el desplazamiento forzado de 10 personas: cinco adultos (incluyendo al cantante y a los trabajadores) y cinco menores de edad.

Asimismo, en el expediente consta que uno de los niños presentó secuelas emocionales derivadas del impacto del ataque y las continuas advertencias.

Las cámaras de seguridad del sector y el análisis de los registros audiovisuales resultaron determinantes para que los investigadores identificaran la presencia del exoficial Londoño Londoño en la escena de los hechos iniciales.

La aprehensión de Bladimir Alberto Londoño Londoño se ejecutó en una vía pública de Rionegro mediante un operativo conjunto entre funcionarios del CTI de la Fiscalía, unidades del Gaula Militar y la Policía Nacional.

Judicializan a exoficial de la Policía por presunto desplazamiento forzado de la familia del cantante Luis Alfonso. Foto: crédito Fiscalía

Durante la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, el fiscal del caso le atribuyó el delito de desplazamiento forzado agravado. El imputado no aceptó los cargos formulados.

Evaluados los elementos materiales probatorios, el juez de control de garantías impuso una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Por su parte, la defensa del exoficial ha cuestionado la vinculación directa de su representado con las amenazas posteriores.

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La abogada defensora, Elizabeth Restrepo, argumentó ante el juzgado que, si bien en los procedimientos iniciales se señaló la participación de cuatro personas, el ente acusador ha cargado la responsabilidad de la mensajería intimidante de manera exclusiva sobre Londoño Londoño.

La decisión de enviarlo a prisión fue apelada por la representación legal del procesado.

Hasta la fecha, ni Luis Alfonso ni su equipo de trabajo han emitido comunicados o declaraciones públicas sobre las decisiones judiciales recientes, manteniendo reserva sobre el avance del expediente.