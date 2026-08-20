“Dormía en el andén”: Luis Alfonso confiesa los malos tratos que vivió por parte de su padrastro antes de ser famoso

El cantante de música popular Luis Alfonso se convirtió en el primer invitado masculino en participar en Vos Podés, el pódcast conducido por la periodista Tatiana Franko que, tras más de 120 episodios dedicados exclusivamente a testimonios femeninos, abrió espacio a la visión del artista caucano.

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Durante la entrevista, el intérprete recordó su vida personal, destacando la complejidad de su entorno familiar de infancia en Popayán, el impacto de la violencia en su juventud y los retos que afrontó durante la consolidación de su carrera artística.

Según lo expresado por el propio artista en la entrevista, sus primeros años transcurrieron en medio de condiciones socioeconómicas complejas.

Luis Alfonso relató que su padre biológico falleció violentamente en Medellín cuando él tenía pocos meses de nacido, un suceso enmarcado en el periodo de violencia generado por el narcotráfico en la Colombia de principios de la década de 1990.

Posteriormente, la convivencia en su hogar tras la conformación de una nueva unión por parte de su madre estuvo dominada por episodios de maltrato físico y verbal hacia él.

En palabras del intérprete: “Siempre el lugar en el que yo viví era de maltratos, era mi padrastro cascando la cucha, de llegar borracho a sacarme a la calle… Me decía que yo era el culpable de todos los problemas de ellos”.

Según su relato, varias veces tuvo que dormir en la calle a consecuencia de los malos tratos de su padrastro: “Llegaba el viejo a las tres, cuatro de la mañana borracho y Luis Alfonso ‘pa’ la calle, hijueputa’, y amanecer en el andén o donde lo cogiera la noche, porque no era el hijo de él”, afirmó el cantante.

El artista explicó que este ambiente hizo que interrumpiera sus estudios escolares para empezar a laborar desde muy corta edad. Asimismo, al referirse al entorno comunitario de su barrio en Popayán, Luis Alfonso caracterizó la época como un escenario convulso por la presencia de pandillas y homicidios.

El cantante sostuvo durante la conversación que la combinación del trabajo temprano y el acercamiento a la música funcionaron como factores diferenciadores para alejarse del contexto de violencia de su barrio.

Desde los 13 años comenzó a asumir responsabilidades económicas para aportar al mantenimiento de su hogar a través del comercio informal en plazas de mercado y la venta de productos locales.

Durante el espacio, el cantante también se refirió a las consecuencias de haber vivido una juventud con escasa supervisión adulta. Admitió que, tras lograr sus primeros avances laborales y el posterior éxito en la industria musical colombiana, atravesó periodos de desorientación vinculados al consumo de alcohol y la vida nocturna.

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Luis Alfonso señaló que en su juventud, la libertad absoluta tuvo un costo. Sin nadie que le pusiera límites, reconoció haber “probado de todo”. Bebía, fumaba y salía con quien quisiera.

Luis Alfonso detalló que estos hábitos llegaron a impactar su vida privada y la estabilidad de su relación con su esposa, Luisa, con quien comparte trayectoria desde sus inicios y con quien ha renovado sus votos matrimoniales en tres ocasiones.