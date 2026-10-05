¿Viajará en carretera durante la semana de receso escolar? Estas señales del vehículo podrían evitarle una varada

Comenzó el mes de octubre, y con ello, el inicio de la semana del receso escolar en Colombia, donde cientos de familias del país aprovecharán la pausa académica que se llevará a cabo desde el 5 hasta el 9 de octubre para emprender sus respectivos viajes.

¿Viajará en semana escolar? Esta es la señal ‘Pr’ que verá en las carreteras del país y debe conocer

En la planeación de estos recorridos, usualmente se calcula la ruta, los peajes y preparar el equipaje necesario para unos días de descanso. No obstante, existe una tarea que tiene que realizarse incluso ante: comprobar que el vehículo tenga la capacidad para aguantar largas horas de conducción.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) ha logrado identificar que las deficiencias en frenos, llantas y dirección se encuentran entre las principales fallas técnico-mecánicas relacionadas con siniestros viales en Colombia.

La revisión del vehículo es una de las tareas que los conductores deben incluir en la preparación de sus viajes durante el receso escolar. Foto: Getty Images

Cifras como estas indican la importancia de revisar el estado del carro y realizar sus respectivos mantenimientos; ayuda a identificar desgastes o señales antes de que se convierta en un posible inconveniente.

¿Qué señales deben revisar los conductores antes de viajar en carretera?

De acuerdo con la marca de carros, Nissan, existen varios aspectos que a los conductores les conviene verificar antes de salir de viaje.

Comprobar el estado de las llantas.

Los neumáticos son los únicos elementos del vehículo que mantienen contacto con el suelo, por lo que deben estar en óptimas condiciones. Por ello, es importante observar el desgaste del labrado, posibles cortes o deformaciones y comprobar el estado de la llanta de repuesto.

Un desgaste irregular también puede ser una señal de que otros componentes del carro necesitan de una revisión.

Revisar el estado de los frenos

Si el conductor siente que en el pedal hay alguna sensación de ruido o vibración, significa que hay algo que está afectando el vehículo y que no debe ser ignorado. Antes de hacer un viaje, se aconseja verificar el estado general del sistema y el nivel del líquido de frenos.

Revisar fluidos y posibles fugas

Los líquidos de los frenos, al igual que el aceite del motor y el refrigerante, tienen que encontrarse dentro de los niveles recomendados si se va a hacer un via j e.

También ayuda una inspección visual debajo del carro, ya que permite identificar posibles fugas antes de iniciar el recorrido.

Comprobar el estado de luces, limpiaparabrisas y batería

Las luces delanteras, traseras, direccionales y de freno son sumamente esenciales para ver y ser visto en las carreteras. También conviene revisar el estado del limpiaparabrisas y la batería, sobre todo antes de emprender un viaje largo o cuando hay probabilidades de condiciones climáticas variables.

Respetar el plan de mantenimiento del vehículo

Tener a la mano la revisión técnico-mecánica cuando corresponda no significa que reemplaza el mantenimiento preventivo. Cada carro cuenta con intervalos específicos de revisión definidos según el kilometraje y tiempo de uso. Respetarlo ayuda a detectar componentes desgastados antes de que se presente una falla.