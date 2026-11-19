James Rodríguez sufrió su primera eliminación como jugador de Atlético Nacional. El martes marcó gol en el partido de vuelta contra Once Caldas, pero esto no fue suficiente para conseguir el tiquete a la final de la Copa BetPlay 2026.

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James prefirió guardar silencio sobre la derrota en penales; sin embargo, su nombre volvió a sonar en las redes sociales de RR Autos, concesionario especializado en importar carros de lujo.

El volante cucuteño adquirió un Lamborghini Revuelto de color naranja que tiene un valor en Colombia de 3.670 millones de pesos.

Este vehículo de gama alta estaba a la venta por el concesionario desde hace 23 días y terminó en manos de James tras su regreso al fútbol profesional colombiano. En la publicación de RR Autos se ve el momento en que el mediocampista de Nacional recibe las llaves y firma los papeles para legalizar la compra.

Por esta misma época del año pasado, Alfredo Morelos había adquirido una Mercedes-Benz AMG a través del mismo concesionario que hoy tiene como comprador estrella a James Rodríguez.

El de Morelos costó 188 millones de pesos, es decir, un valor mucho menor al que pagó James por el nuevo carro de lujo que usará para transportarse en las calles de Medellín.

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Esta compra del volante cucuteño podría significar que tiene pensado quedarse por un buen tiempo en Atlético Nacional. Su contrato está inicialmente firmado hasta mediados de 2027, pero con la posibilidad de extenderse si se cumplen determinados objetivos individuales y colectivos.

La idea de James es disputar la Copa Libertadores 2027, torneo para el que ya tienen cupo asegurado por la vía de la reclasificación. El objetivo es ser campeones de la liga local y acceder directo a la fase de grupos, tarea para la que deben lucirse en los próximos ocho partidos hasta final de año.

James Rodríguez en el partido de Atlético Nacional vs. Once Caldas por Copa BetPlay Foto: David Jaramillo

Las cifras de James Rodríguez en Atlético Nacional

De momento, el balance de James Rodríguez en Atlético Nacional ha sido positivo. El volante creativo ha disputado 13 partidos en total por todas las competencias, ha marcado dos goles y ha dado tres asistencias.

Su cosecha ya supera los 800 minutos jugados, es decir, mucho mejor de lo que fue su más reciente experiencia internacional en Minnesota United de Estados Unidos. Lo más seguro es que James va a superar las estadísticas de su paso por Club León, São Paulo, Rayo Vallecano y Olympiacos, clubes donde apenas duró unos meses.

La principal razón de este rendimiento es que goza de la confianza de Lucas González, quien se la jugó por arroparlo y entregarle las llaves del mediocampo en una nómina plagada de jugadores talentosos como Juan Manuel Rengifo y Edwin Cardona.