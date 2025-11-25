Suscribirse

Cuánto vale el nuevo carro de lujo que compró Alfredo Morelos: este es el precio exacto

El goleador de Atlético Nacional está estrenando ‘juguete’ y el video de la entrega se hizo viral en redes sociales.

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

25 de noviembre de 2025, 4:01 p. m.
Alfredo Morelos se montó en su nuevo vehículo para ir a los entrenamientos de Atlético Nacional.
Alfredo Morelos es una estrella dentro y fuera de las canchas. El goleador de Atlético Nacional se compró un nuevo carro para andar por las calles de Medellín, lo que parece ser una pista frente a su continuidad en el onceno paisa en 2026.

El video de la entrega se hizo viral en redes sociales y despertó miles de comentarios entre la hinchada del cuadro verdolaga.

Y es que Morelos es uno de los jugadores mejor pagados del fútbol profesional colombiano. De hecho, gran parte de su sueldo es asumido por Santos de Brasil, que es el club dueño de sus derechos.

Contexto: Así quedó la tabla del grupo A, tras el clásico de Medellín vs. Nacional: se complicaron

Atlético Nacional está interesado en renovarle el contrato; sin embargo, todo depende del arreglo económico al que lleguen con el club brasileño. Santos solo lo dejará quedarse a cambio de una venta definitiva, algo que no está claro en la cúpula del equipo antioqueño.

Las negociaciones continúan y, mientras tanto, Morelos disfruta de los lujos que le permite darse su exitosa carrera como futbolista profesional.

Alfredo Morelos, jugador de 29 años con futuro incierto tras una nueva postura de Atlético Nacional con Santos.
Alfredo Morelos, goleador de Atlético Nacional | Foto: Getty Images

Precio del nuevo carro de Alfredo Morelos

El concesionario se encargó de grabar el momento en que Alfredo Morelos levanta la tela oscura y descubre el nuevo carro que adquirió.

Se trata de una Mercedes-Benz AMG Cla 45S de color naranja, modelo 2021, que le costó un total de $187.900.000 pesos colombianos.

Estos son algunos detalles entregados por el concesionario en su cuenta oficial:

  • Motor: 1.991
  • Kilometraje: 33.862
  • Combustible: gasolina
  • Caja: automática
@rrautoscol

#alfredomorelos se va feliz con su nueva adquisición 🔥 ¡Gracias por elegirnos! ⚡️🏁

♬ sonido original - RR AUTOS

Listo para Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla

Aunque lució su nueva adquisición, Alfredo Morelos no descuida los cuadrangulares semifinales y está disponible para disputar el partido contra Junior de Barranquilla por la fecha 3 del grupo A.

En sus redes sociales, el búfalo publicó un mensaje que generó expectativa entre los hinchas del verde paisa.

“Señor, te entrego esta nueva semana que inicia. Te pido que llenes mi corazón de paz, fortaleza y esperanza. Acompaña cada uno de mis pasos, ilumina mis decisiones y protégeme de todo mal”, escribió en sus historias de Instagram.

Contexto: Piden sanción para Edwin Cardona: video de la tarjeta roja que le perdonaron ante Medellín

Morelos ha sido la gran figura de Atlético Nacional en el segundo semestre, con el aporte de goles y asistencias en el planteamiento de Diego Arias.

El domingo no pudo marcar en el clásico contra Independiente Medellín, pero fue un dolor de cabeza para los defensores rivales y pretende romper la sequía ante Junior en el partido que se trasladará al Estadio Ditaires de Itagüí por el concierto de J Balvin que se llevará a cabo en el Atanasio Girardot esta semana.

“Que tu voluntad se haga en mi vida y que cada día pueda avanzar con serenidad, confianza y gratitud. Bendice mi trabajo, mi hogar y a las personas que amo. Amén“, encomendó el delantero cordobés de 29 años.

Noticias relacionadas

Alfredo MorelosAtlético NacionalcarroLiga Betplay

