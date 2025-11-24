Edwin Cardona se salvó de irse expulsado en el clásico de Independiente Medellín vs. Atlético Nacional. Sobre los 48 minutos de partido, en el final del primer tiempo, le pisó el tobillo a Daniel Londoño en la disputa de un balón cerca de la tribuna occidental.

Aunque la repetición mostró la zona de contacto y los comentaristas de Win Sports aseguraron que era una jugada “revisable” por parte del VAR, no hubo llamado desde la cabina y el árbitro Luis Delgado tampoco consideró que fuera suficiente para expulsarlo.

Cardona vio la tarjeta amarilla y quedó condicionado para el resto del compromiso, más allá que Diego Arias lo mantuvo en el campo hasta el minuto 73 para el ingreso del canterano Juan Manuel Rengifo.

El ‘10′ de Atlético Nacional recibió un sonoro abucheo por parte de la hinchada de Independiente Medellín, que lo considera uno de los referentes de su clásico rival.

Se salvó de la roja

Los expertos en materia arbitral consideran que el árbitro fue benévolo con Edwin Cardona y no quiso meterse en polémicas con una posible expulsión que hubiera cambiado el rumbo del clásico antioqueño de cara al segundo tiempo.

“Fue permisivo en la parte disciplinaria sobre todo con León de Medellin y Cardona de Nacional, solo los amonestó, pero debieron ser expulsados. Flojo... Flojo", indicó el analista José Borda.

En redes sociales, los hinchas del DIM piden sanción de oficio contra Edwin Cardona y medidas contundentes sobre los árbitros designados para el compromiso.

“En un balón disputado Cardona se la jugó y extendió la pierna clavándole los tacos a su rival en el tobillo. Por la intensidad de la entrada, considero que era perfectamente revisable por el VAR. Luis Trujillo no advirtió nada y Delgado resolvió con amarilla”, opinó por su parte El Var Central.

El árbitro Luis Delgado ya venía con críticas por su desempeño en la fecha 1 de los cuadrangulares, donde expulsó a Gustavo Charrupí por un pisotón sobre Harold Santiago Mosquera en el duelo de Atlético Bucaramanga vs. Santa Fe en la capital santandereana.

A pesar de la controversia que armó en dicho partido, la comisión arbitral lo designo nuevamente para un partido de alta exigencia como el clásico de rojos y verdes en el Estadio Atanasio Girardot.

El árbitro Luis Delgado viendo una acción del partido de Medellín vs. Nacional. | Foto: David Jaramillo

Empate en el clásico

Lo cierto es que la amonestación de Edwin Cardona pudo haber influido en el resultado, que se mantuvo en empate sin goles hasta el pitazo final.

Atlético Nacional quedó segundo con 4 unidades, mientras que Independiente Medellín aleja sus opciones de clasificar al quedarse en el último lugar del grupo A con solo 1 punto.

“Hoy era fundamental ganar, pero también no perderlo. Perder significaba prácticamente una eliminación. Si hay un equipo que mereció ganar hoy fue Medellín”, dijo el asistente técnico del DIM, Giuliano Tiberti.