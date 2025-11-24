Esto dicen los expertos sobre el polémico gol de Junior contra América: ¿entró o no entró?

Cristian Barrios marcó para los locales, mientras que el empate fue un polémico autogol de Jean Pestaña a los 86 minutos.

El árbitro Wilmar Montaño consideró que la pelota superó en su totalidad la línea final, aun cuando Ómar Bertel llegó para rechazar debajo del arco.

El VAR hizo su revisión protocolar y estuvo varios minutos deliberando sobre la posición del balón, sin embargo, le dieron la derecha al juez central decretando el empate de Junior.

Wilmar Montaño, árbitro de América vs. Junior.

La opinión de analistas arbitrales

La controversia se trasladó a las redes sociales, donde hubo opiniones encontradas sobre la decisión de los árbitros sin una imagen que corroborara al 100 % el ingreso del balón.

José Borda, analista arbitral, dio su veredicto al respecto: “En el 1-1, no se ve que el balón pase la linea. No era el juez para este partido”.

Wilmer Barahona, exárbitro del fútbol profesional colombiano, también se pronunció sobre el autogol de Jean Pestaña. “Terrible. Ese balón no ingresó totalmente... es clara la foto”, aseguró.

El VAR Central, medio dedicado a analizar las polémicas arbitrales, le dedicó un video a la decisión tomada por el árbitro Wilmar Montaño y el desempeño de sus asistentes en la cabina del VAR.

“De las cámaras con las que cuentan los árbitros, de las herramientas que ellos tienen, el ángulo dentro de la portería es el mejor que tienen para determinar si el balón entro”, apuntó el analista Andrés Grimaldos.

Y añadió: “Me parece increíble. Creo que se guiaron por sombras, no sé qué hicieron. Para mí es el ángulo más claro y se ve que el balón no ingresa en su totalidad. La pelota tiene que entrar completamente, no puede ni siquiera estar mordiendo la línea blanca”.

La reacción de los protagonistas

En el Pascual Guerrero no se habló de otra cosa que no fuera el polémico gol de Junior y los ángulos que se expusieron en la transmisión oficial.

Ómar Bertel, jugador de América que rechazó sobre la línea, dio su opinión. “Todo el mundo sabe lo que vio. Para mí que estoy de frente no entró el balón, pero bueno, eso ya es decisión de ellos (los árbitros)”, declaró el lateral izquierdo.

Alex Escobar, técnico encargado del América, señaló que “fue una jugada muy confusa. Fue una jugada de mucho infortunio”.

“Inclusive el jugador de ellos le pega mal a la pelota y le alcanza a rozar a pestaña. Y ahí se produce la acción de gol”, lamentó.