Teo Gutiérrez vaticinó cómo le irá a Colombia en el Mundial 2026: pidió Balón de Oro para Luis Díaz

La Selección Colombia está pasando por un gran momento y se ha robado las miradas de los amantes del fútbol. Tras lo que fue el bajón en medio de las Eliminatorias al Mundial, los dirigidos por Néstor Lorenzo han retomado nivel y ya están con miras a la Copa del Mundo.

Hoy en día, los cafeteros tienen una gran presión por lo que puedan hacer en la cita orbital y ya son varias las voces que los ponen como grandes protagonistas. Teófilo Gutiérrez, quien supo vestir la amarilla y estuvo en el Mundial de Brasil 2014, habló de lo que será la Tricolor el otro año y se refirió a Luis Díaz.

Sin ningún titubeo y con gran optimismo, el jugador vaticinó hasta dónde debería llegar la escuadra nacional. “Yo veo a la Selección Colombia peleando la final del Mundial 2026”, señaló.

Uno de los argumentos por los que Teo se atrevió a dar esta predicción está en uno de los pesos pesados del vestuario: Luis Díaz, quien está pasando por un gran momento y hoy por hoy es la máxima estrella que tiene el combinado patrio.

El delantero no dudó en decir lo que piensa sobre el guajiro, con quien compartió en su momento en el Junior de Barranquilla: “Es uno de los mejores del mundo actualmente”.

De hecho, fue mucho más allá y sostuvo que el número 7 es una de las grandes opciones para que en un futuro se quede con el Balón de Oro; considera que tiene talento de sobra para esto.

El exfutbolista de la Selección Colombia destacó la forma en la que el extremo izquierdo se adaptó al juego alemán, convirtiéndose en una de las piezas más importantes para el Bayern Múnich.

“Pagó 75 millones de euros y quedó corto; el dueño está feliz”, dijo.

Teo Gutiérrez, además, no desaprovechó la oportunidad para mencionar al Liverpool y la forma en la que, según él, hoy en día se lamenta por haber dejado salir al nacido en Barrancas, La Guajira.

“Ahora miras el equipo que vendió a Luis Díaz cómo está; la hinchada está pu** y el Bayern sí goza de buena salud, de fútbol, de goles. Es el mejor equipo, el que juega mejor”, manifestó.

De esta forma, el delantero le metió presión a la Selección Colombia y a Luis Díaz, pero deberán seguir por el más alto nivel para que lo dicho por Teo se cumpla y Colombia pueda mejorar lo que ha hecho en otras copas del mundo.

Por el momento, el guajiro y sus compañeros seguirán con la preparación para el Mundial de 2026; ya se habla de dos amistosos para el otro año. El primero sería contra Croacia, mientras que el segundo lo disputarían contra Francia.