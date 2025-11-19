La reacción de la prensa internacional a la victoria de Colombia ante Australia: “Clase mundial”

La victoria de la Selección Colombia ante Australia le da la vuelta al mundo y varios especialistas en Europa, Oceanía y América se pronunciaron. Recital de goles y polémica de por medio que avivó las críticas de unos y los elogios de otros. La ‘Tricolor’ ganó 3-0 en el Citi Field de Nueva York con goles de James Rodríguez, Luis Díaz y Jefferson Lerma y con esto cierra su gira de amistosos en el 2025.

Y es que Néstor Lorenzo finaliza de gran manera un año 2025 con lluvia de emociones de por medio, pues Colombia pasó de sembrar dudas sobre su clasificación directa en las Eliminatorias Conmebol, a tener una racha de nueve partidos sin perder. Se espera el sorteo del próximo 5 de diciembre en Washington para determinar el camino del equipo colombiano en la fase de grupos del Mundial 2026.

Algunos medios en el mundo hicieron eco al triunfo colombiano ante Australia. Las mismas cadenas australianas relataron lo que aconteció en Nueva York y prefirieron irse por el lado crítico y la jugada que cambió el andar del partido y que James Rodríguez convirtió en el 1-0 parcial. Penalti tras falta a Santiago Arias y el capitán ejecutó de gran manera, eso alzó la voz desde Oceanía contra el arbitraje.

NEW YORK, NEW YORK - NOVEMBER 18: James Rodriguez of Colombia takes a free kick during the International Friendly match between Colombia and Australia at Citi Field on November 18, 2025 in New York City. Jordan Bank/Getty Images/AFP (Photo by Jordan Bank / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) | Foto: AFP

News Australia publicó las duras palabras del técnico Tony Popovic en Paramount + tras la derrota de Colombia. Asimismo resaltó el “derrumbe” australiano luego del gol de James Rodríguez y unas palabras de Andy Harper, exjugador australiano, quien afirmó que el 3-0 en Nueva York es realmente decepcionante.

Aparte del relato de News Australia sobre el amistoso que ganó Colombia. | Foto: Pantallazo: News Australia

The Guardian asegura que Colombia es “clase mundial”

Uno de los medios más importantes del mundo, The Guardian, solamente tuvo elogios para la Selección Colombia tras golear a Australia, aunque también expresaron la delicada situación de salud que sufrió el equipo oceánico en la previa del juego en Nueva York.

“Ante un rival fuerte, con un ataque de clase mundial, Australia hizo lo que ya se esperaba de ellos durante los primeros 75 minutos. Defendieron con firmeza y en gran número, entregándose al máximo en cada jugada. El entrenador Tony Popovic reveló tras el partido que casi toda la plantilla, y varios miembros del cuerpo técnico, habían pasado el domingo en cama debido a un brote de virus. Finalmente, fue decisión de los jugadores no revelar esta información antes del partido”, escribió The Guardian.

Por su parte, el Diario Olé de Argentina se enfocó en los números de James Rodríguez con la Selección Colombia y la posibilidad que pueda seguir marcando historia en los próximos años con la ‘Tricolor’. Sería cuestión de tiempo para que el volante superara a Falcao García y quedara como el máximo anotador histórico.

James Rodríguez y Luis Díaz comandaron el triunfo de Colombia sobre Australia. | Foto: Getty Images