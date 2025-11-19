Capitán de Australia arremetió contra Colombia por la acción que cambió el partido en Nueva York: “Pedimos una explicación”

El capitán de la Selección Australia respaldó al entrenador Tony Popovic y se unió a las duras acusaciones contra la Selección Colombia luego de la dura caída por 3-0 en el Citi Field de Nueva York. Ambos equipos se enfrentaron en un amistoso de preparación pensando en la competencia en el Mundial 2026.

Para muchos, el resultado puede ser muy abultado luego del gran trabajo defensivo de Australia que estaba sacando de casillas al eje de ataque colombiano. La definición precisa de James Rodríguez despejó dudas, dio tranquilidad y destruyó el plan táctico de los australianos para mantener el arco en cero.

El plan oceánico estaba saliendo bien, hasta que una decisión arbitral afectó el objetivo y James Rodríguez lo redondeó con magistral remate imposible para el arquero rival. Sobre el minuto 75 se dio la polémica jugada sobre Santiago Arias que avivó las críticas de la Selección Australia en Nueva York.

James Rodríguez y Luis Díaz comandaron el triunfo de Colombia sobre Australia. | Foto: Getty Images

Todo sucedió luego que el mismo James colocara un gran pase filtrado para habilitar a Santiago Arias, quien entrando al área fue derribado. La jugada finalizó y la árbitra Tori Penso no lo pensó dos veces y dio el penalti a favor de la Selección Colombia, que derrumbó los planes australianos y cambió la mentalidad para seguir de largo y sentenciar con un 3-0 en el marcador final.

Capitán de Australia no se quedó callado y acusó a Colombia de ser favorecida

Finalizado el partido, en el canal Paramount +, el capitán Milos Degenek siguió con las críticas que el técnico Tony Popovic ya había expresado minutos antes. El jugador del TSC Backa Topola de la Superliga de Serbia estuvo lejos de guardar silencio y pide explicaciones tras la decisión arbitral que les afectó en el desarrollo del juego.

Milos Degenerek calienta en el Citi Field antes de enfrentar a Colombia. | Foto: Getty Images

“Sin excusas, pero la árbitra arruina el partido. Pita penalti por cualquier cosa. Le pedimos una explicación. No tiene ni idea de lo que ha hecho. Dice que aplicó la ley de la ventaja, pero entonces, ¿por qué pita penalti si hay ley de la ventaja? Si es penalti, se pita directamente, no se aplica la ley de la ventaja", puntualizó Milos Degenek en el canal internacional.

El DT de Australia también acusó y señaló el trabajo arbitral en el partido amistoso

Antes de Degenerek, Tony Popovic, técnico de la Selección Australia, también lamentó la dura derrota ante Colombia en los medios internacionales, luego de un primer tiempo y 75 minutos de bloqueo y trabajo defensivo que estaba comenzando a desesperar a los dirigidos por Néstor Lorenzo.

Tony Popovic, técnico de la Selección Australia. | Foto: Getty Images via AFP

“Por 75 minutos lo hicimos muy bien. Creo que competimos muy bien, tuvimos un rendimiento mucho mejor. El primer gol, ese penalti, no nos lo merecíamos. Era obvio, solo Colombia podía conseguir ese penalti esta noche. Era imposible que nos pitaran uno así. Estoy muy decepcionado con esa decisión. Al final, el resultado se desplomó con dos goles fáciles, lo cual es una lástima para los jugadores, porque creo que estuvieron muy bien", expresó el DT de Australia en ‘Paramount +’.