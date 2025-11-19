Fuerte acusación del técnico de Australia contra la Selección Colombia tras caer goleado: “Muy decepcionado”

La Selección Colombia cerró el año 2025 con una doble jornada de partidos amistosos contra Nueva Zelanda y Australia en Estados Unidos. La primera cita fue ante los neozelandeses en Fort Lauderdale y luego se vio las caras con los australianos. El técnico Néstor Lorenzo finalizó con buenas sensaciones tras los dos triunfos en suelo norteamericano y sigue madurando el equipo para el Mundial 2026.

La ‘Tricolor’ se mentaliza en hacer un buen papel en el Mundial 2026 y sobre todo marcar la historia e intentar las semifinales del torneo deportivo más importante del planeta. Ante Australia en el Citi Field de Nueva York, escenario que habitualmente es usado para el béisbol (MLB) y con algo más de 20 mil hinchas en las gradas, hubo show de James Rodríguez y Luis Díaz con un contundente 3-0 que da más confianza en la recta final hacia la Copa Mundo.

En medio de la alegría por la victoria y algunas dudas por el funcionamiento de la Selección Colombia, el técnico de Australia arremetió contra el arbitraje del partido amistoso y acusó a la Selección Colombia de ser favorecida en el Citi Field. Más exactamente, el entrenador Tony Popovic se refirió al primer gol, autoría del capitán James Rodríguez.

James Rodríguez y Luis Díaz comandaron el triunfo de Colombia sobre Australia. | Foto: Getty Images

Sobre el minuto 75, el lateral derecho Santiago Arias recibió un gran pase filtrado de James Rodríguez y al ingresar al área su marcador no tuvo de otra que mandarlo al suelo para frenar la posibilidad de gol. Al momento que la jugada finalizó, la árbitra central Tori Penso decretó penalti a favor de la Selección Colombia. El mismo capitán se hizo cargo y definió con toda la clase posible para abrir el marcador y sentenciar a Australia, que estaba enfocado en un buen trabajo defensivo en los 90 minutos.

El técnico de Australia insinúa que Colombia fue favorecido en el amistoso en Nueva York

En diálogo con Paramount +, Popovic lamentó la dura derrota de Australia ante su similar de Colombia luego de un primer tiempo y 75 minutos de bloqueo y trabajo defensivo que estaba comenzando a desesperar a los dirigidos por Lorenzo. El gol de James Rodríguez dio alivio, bajó la mentalidad australiana y la ‘Tricolor’ aprovechó para seguir de largo, en un marcador que para muchos puede ser abultado.

“Por 75 minutos lo hicimos muy bien. Creo que competimos muy bien, tuvimos un rendimiento mucho mejor. El primer gol, ese penalti, no nos lo merecíamos. Era obvio, solo Colombia podía conseguir ese penalti esta noche. Era imposible que nos pitaran uno así. Estoy muy decepcionado con esa decisión. Al final, el resultado se desplomó con dos goles fáciles, lo cual es una lástima para los jugadores, porque creo que estuvieron muy bien", dijo el DT de Australia al canal internacional.

El delantero colombiano Luis Díaz, número 7, celebra tras marcar un gol durante el partido amistoso internacional de fútbol entre Colombia y Australia. | Foto: AFP