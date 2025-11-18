Deportes
El gol de James Rodríguez que acabó la paridad en el Colombia vs. Australia: magistral penal
Desde los 12 pasos el 10 de la Selección Colombia abrió el marcador en Nueva York.
Otra vez James Rodríguez, el capitán de la Selección Colombia que dirige Néstor Lorenzo. Este martes, 18 de noviembre, el volante cambió por gol un penal ante Australia, en amistoso Fifa, y acabó con la paridad.
El partido estaba trabado. Colombia dominaba pero no encontraba cómo hacer daño. Al minuto 73′ le hicieron un controvertido penal al lateral derecho cafetero, Santiago Arias, que la árbitra pitó con un poco de dudas.
James se paró, cobró el penal pegado al palo izquierdo del portero australiano, Izzo, que nada pudo hacer porque se tiró para el otro lado. 1-0 parcial, a favor de Colombia, en Nueva York.
En desarrollo...