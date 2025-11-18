Este martes, 18 de noviembre de 2025, se conocieron las 12 selecciones europeas que irán directo a la fase de grupos del Mundial 2026: Alemania, Suiza, Escocia, Francia, España, Portugal, Países Bajos, Austria, Noruega, Bélgica, Inglaterra y Croacia.

Faltan aún cuatro países por confirmar su asistencia de parte de Europa, pero habrá que esperar hasta marzo de 2026 para conocer los nombres definitivos. Estos cuatro saldrán de un repechaje entre 16 selecciones.

Sin embargo, y a horas de que salga oficialmente el ranking Fifa de noviembre, ya se sabe cuáles serán las 12 selecciones cabeza de serie en el Mundial 2026. Colombia no alcanza a ingresar a ese selecto grupo, y estará en bombo 2.

Lista de países cabezas de serie en el Mundial 2026

México (anfitrión) Estados Unidos (anfitrión) Canadá (anfitrión) España Argentina Francia Inglaterra Brasil Portugal Países Bajos Bélgica Alemania

Cabe recordar que el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre en Washington. Los países de esta lista serán las cabezas de serie de los 12 grupos, cada uno con cuatro selecciones, en la primera ronda de la cita orbital.

Argentina será cabeza de serie en el Mundial 2026, buscando defender su título y seguramente con Messi entre sus figuras. | Foto: Getty Images

¿Qué pasó con la Selección Colombia?

Como se preveía desde antes de esta fecha Fifa de noviembre, a la Selección Colombia le iba a quedar complicado quedar como cabeza de serie en el Mundial 2026. Dependía de lo que pasara en las eliminatorias europeas, y no todos los resultados la acompañaron.

Lo que sí se puede confirmar es que la Selección Colombia llegará como bombo 2 al Mundial 2026. Está con otras selecciones como Croacia, Marruecos y Japón, es decir, de gran nombre a nivel internacional.

James Rodríguez jugará su tercera Copa del Mundo con la Selección Colombia. | Foto: Getty Images

Este mismo martes, a las 8:30 p.m. (hora colombiana) la Selección Colombia enfrentará a Australia en el último partido del año. Llega luego de vencer a Nueva Zelanda por 2-1, y los focos apuntan a que el cuadro cafetero haga un buen papel contra los oceánicos.

Fifa, en su web oficial, anunció que el ranking quedará actualizado este mismo martes 18 de noviembre. Esto servirá para el sorteo del 5 de diciembre en la capital de Estados Unidos, y para los playoffs (repechajes) que faltan por jugar de cara al Mundial 2026.