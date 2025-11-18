Lista de los 12 clasificados directos en Europa al Mundial 2026: así se jugará el repechaje

Este martes, 18 de noviembre de 2025, se terminó la fase de grupos en las eliminatorias europeas al Mundial 2026. Eso quiere decir que ya se conocen los 12 países, del viejo continente, que irán directo a la venidera cita orbital.

Cabe recordar que, por Europa, asistirán 16 países al Mundial 2026, que tendrá 48 selecciones de todo el planeta. Al viejo continente le falta definir cuatro cupos para completar esas 16, y saldrán del repechaje.

Dicho repechaje se compone de 16 equipos: los 12 segundos de la fase de grupos de eliminatorias, y 4 que deja la Nations League. Todos los 16 países se dividirán en cuatro zonas eliminatorias, y cada zona eliminatoria jugará semifinal y final a partido único. Los cuatro ganadores, uno por zona, irán al Mundial 2026.

El repechaje europeo al Mundial de Norteamérica se jugará en la fecha Fifa de marzo del 2026. El sorteo de las cuatro zonas de playoffs UEFA se llevará a cabo el jueves, 20 de noviembre.

Lista de los 12 países de Europa que van directo a fase de grupos del Mundial 2026:

Alemania (líder grupo A) Suiza (líder grupo B) Escocia (líder grupo C) Francia (líder grupo D) España (líder grupo E) Portugal (líder grupo F) Países Bajos (líder grupo G) Austria (líder grupo H) Noruega (líder grupo I) Bélgica (líder grupo J) Inglaterra (líder grupo K) Croacia (líder grupo L)

Cristiano Ronaldo jugará el Mundial 2026, con Portugal, a los 41 años. | Foto: Getty Images

No hay muchas sorpresas. Inglaterra, Francia, Portugal, y similares, ganaron con autoridad cada uno de sus grupos en las eliminatorias europeas al Mundial 2026.

La última jornada de este martes tuvo un par de compromisos de infarto. Por ejemplo, a España se le complicaba con Turquía, aunque la diferencia de gol siempre los mantuvo tranquilos.

Varios de los que integran esta lista son candidatos inminentes a ganar la Copa Mundial 2026.

Lista de los 16 países de Europa que van a repechaje previo al Mundial 2026

Eslovaquia (segunda grupo A) Kosovo (segunda grupo B) Dinamarca (segunda grupo C) Ucrania (segunda grupo D) Turquía (segunda grupo E) Irlanda (segunda grupo F) Polonia (segunda grupo G) Bosnia y Herzegovina (segunda grupo H) Italia (segunda grupo I) Gales (segunda grupo J) Albania (segunda grupo K) República Checa (segunda grupo L) Suecia (Cupo Nations League) Rumania (Cupo Nations League) Macedonia del Norte (Cupo Nations League) Irlanda del Norte (Cupo Nations League)

Última oportunidad para Italia: ganar el repechaje para asistir al Mundial 2026. | Foto: Getty Images

Italia otra vez vive un drama, y está presente desde 2018. En ese año quedó fuera del mundial en repechaje, y repetiría la historia en 2022. Nuevamente, se encuentra en esta situación y la pregunta es si romperá la secuencia de eliminaciones.