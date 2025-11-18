En 23, máximo 26, queda establecido el cupo de jugadores que tendrá derecho la Selección Colombia a llevar al Mundial United 2026.

A pesar de que en los últimos días hubo pedido a la FIFA para que esto cambiase hasta 29 o 30 fichas por nación, esto fue negado de manera rotunda.

Por medio del Artículo 24 del Reglamento, la máxima autoridad del balompié mundial desmintió todo lo que se dijo recientemente.

Gianni Infantino, presidente de FIFA, con el balón oficial del Mundial 2026. | Foto: Getty Images for America Busines

A través de la misiva mencionada, la organización remarcó la posibilidad de llevar 20 jugadores de campo, más tres arqueros, tal como ha sucedido en las ediciones recientes.

“Las federaciones proporcionarán a la FIFA una lista definitiva de un mínimo de 23 y un máximo de 26 jugadores (tres de los cuales, como mínimo, serán guardametas) y hasta 27 miembros del cuerpo técnico dentro del plazo estipulado en la circular correspondiente”, confirma la Federación.

Adicional a eso, en caso de necesitarse un cambio de la lista de 23, el jugador deberá estar consignado entre los 26 mencionados.

Néstor Lorenzo deberá tener en cuenta la decisión de FIFA para conformar su nómina de cara al Mundial 2026. | Foto: NurPhoto via AFP

“En la lista definitiva solo figurarán jugadores que formaban parte de la lista provisional. Toda excepción deberá contar con la aprobación de la FIFA. Dentro del mismo plazo, se enviará a la FIFA una copia firmada de la lista definitiva”, fijan en la comunicación oficial.

También ese artículo de FIFA puntualiza sobre las fechas que se tienen previstas para que ningún calendario se vea alterado con el de la Copa Mundo.

“El periodo de descanso, preparación y cesión obligatoria de los jugadores para el Mundial de la FIFA 26 empezará el 25 de mayo de 2026, el día después del último partido oficial con sus clubes”, precisan.

El cierre del quinto mes será lo último que se vea a nivel de equipos en el mundo, pues a partir de junio, y durante un mes, el mundo estará centrado en la cita orbital de Norteamérica 2026.

”Se aplicarán excepciones a la cesión obligatoria en el caso de los jugadores que participen en las finales de las competiciones de clubes de su confederación hasta, inclusive, el 30 de mayo de 2026, y dependiendo de la aprobación de la FIFA", completan.

Amistosos, pero sin público en los Estados Unidos

En marzo está estipulada la última fecha FIFA de amistosos programada, pero, según lo mencionado por la organización, en la sede del torneo se darán juegos de preparación en caso de que estos lo requieran.

23 jugadores; 20 de campo y tres arqueros podrá llevar Colombia al Mundial 2026. | Foto: Getty Images

Según el más reciente informe, una vez instalados en la sede que les defina el sorteo del próximo 5 de diciembre, cada confederación podrá decidir si jugar algún duelo más, antes del inicio oficial del Mundial.