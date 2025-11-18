Este martes, 18 de noviembre, la Selección Colombia termina su proceso preparatorio para el Mundial United 2026 durante el año en curso, con un juego amistoso ante Australia, en Estados Unidos.

Si bien habrá primero que afrontar ese duelo para pensar en el futuro, la Federación Colombiana de Fútbol y las demás selecciones ya hacen gestiones para los duelos FIFA de marzo próximo.

Portugal, Croacia, entre otras naciones, se habían relacionado con la Tricolor para ser rival antes de la cita mundialista en Norteamérica.

Selección Colombia espera confirmar rivales top para los amistosos de marzo de 2026. | Foto: Getty Images

En los últimos días se han ido clarificando esos rumores y, recientemente, el medio francés, L’Équipe, fue el que anticipó que Colombia se mediría con la subcampeona mundial, Francia.

En una de sus más recientes notas, el prestigioso medio reveló: “Se espera que Francia se enfrente a Colombia y Brasil en marzo durante su gira americana unos meses antes de la Copa del Mundo”.

Al parecer, la idea de los galos era cruzarse con una de las selecciones anfitrionas del torneo, pero la decisión habría tomado un giro e irían ante dos de las naciones más fuertes de Conmebol.

“Después de considerar enfrentarse a Estados Unidos, Les Bleus finalmente deberían jugar contra dos naciones sudamericanas durante su gira en marzo, que culminará con la Seleção, unos meses antes de la Copa Mundial de 2026 (11 de junio-19 de julio)“, explican el citado medio.

Hay que hacer la salvedad que ni el mismo L’Équipe se atreve a confirmarlo. Al parecer, el sorteo de la cita orbital del próximo 5 de diciembre será el que termina por confirmarlo todo.

“La gira de Francia por Estados Unidos en marzo va tomando forma: aunque aún no hay nada definitivo, se espera que se enfrenten a Colombia y luego a Brasil”, añaden.

Kylian Mbappé podría enfrentarse a la Selección Colombia en el mes de marzo | Foto: Getty Images

“Si bien el plan inicial era jugar contra Estados Unidos, ahora se prevé que Les Bleus se enfrenten primero a un país sudamericano, en Florida”, completan del giro que dieron los planes de Francia.

Para terminar, el medio en mención da un concepto bastante favorable sobre la Tricolor, a la que recuerdan tras haberlos derrotado en la previa del Mundial de Rusia.

“Colombia, a quien Francia enfrentó por última vez en marzo de 2018 (una derrota por 2-3 en el Stade de France), es la favorita”, califican sobre el equipo al mando de Néstor Lorenzo.

Croacia sería la otra prueba de marzo

Un Luka Modrić vs. James Rodríguez se podría dar en la previa del Mundial United 2026. Sería en medio del amistoso Croacia vs. Colombia, del dual habló en el entrenador de los europeos.

Zlatko Dalić en una de las más recientes ruedas de prensa entregó esta novedad así: “El plan es jugar contra Brasil y Colombia, probablemente en Orlando y Nueva York”.

Tanto en Francia como en Colombia se habla de Colombia como rival, más de una confirmación de juego amistoso, a la espera de lo que sea la suerte de todos los involucrados en el sorteo de la fase de grupos.