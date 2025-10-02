Cristiano Ronaldo es considerado por muchos como el mejor jugador de la historia. El astro portugués lo ganó todo con el Real Madrid, se convirtió en leyenda del Manchester United y levantó tres títulos como capitán de la selección de Portugal.

Son pocas las cosas que Cristiano no ha hecho en su carrera y una de ellas es jugar contra la Selección Colombia.

Ni en amistosos, ni en torneos oficiales, se han encontrado por cuestiones del destino.

Sin embargo, eso estaría cerca de cambiar. Desde Portugal, reportan que la selección lusa busca rivales sudamericanos para jugar en la doble fecha de marzo y Colombia es uno de los candidatos en carpeta.

Cristiano Ronaldo abrazado con su técnico Roberto Martínez | Foto: AP

¿Cuándo sería el Colombia vs. Portugal?

Lo primero que debe pasar es que Portugal asegure su clasificación al Mundial de manera directa. Ahora mismo marchan en la primera posición del grupo F con puntaje perfecto, tras las victorias de septiembre ante Armenia y Hungría.

Este mes enfrentarán otros dos partidos de eliminatorias y podrían sentenciar el tiquete de manera anticipada.

Si Portugal consigue la clasificación directa a la Copa del Mundo, liberará su calendario para marzo del próximo año. En esa época se disputarán los repechajes de la UEFA, lo que abre la posibilidad de jugar amistosos fuera del continente europeo.

El equipo de Cristiano Ronaldo tiene prácticamente cerrado un enfrentamiento contra México en el Estadio Azteca y le falta otro rival para completar su gira por este lado del mundo.

La Selección Colombia aparece como posible rival en la lista, pues los dirigidos por Néstor Lorenzo necesitan un roce de alta exigencia antes de la cita orbital.

Cabe recordar que la Tricolor tiene todo su calendario de 2025 ocupado: en octubre enfrentará a México y Canadá, mientras que en noviembre hará lo propio contra Nueva Zelanda y África.

De ese modo se habrá enfrentado a países de Norteamérica, África y Oceanía, faltando solo selecciones de Europa y Asia en su baraja de rivales.

Según A Bola, Portugal busca rivales sudamericanos para la Fecha FIFA de marzo. Se rumora que Ecuador y Colombia son las primeras alternativas que manejan. En ambos casos pretenden hacer de locales. pic.twitter.com/gxAy7LYmRd — MrOFF (@MrOFFSIDER) September 30, 2025

Primer enfrentamiento

Si se concretan las negociaciones, sería el primer enfrentamiento en la historia de selecciones mayores entre Colombia y Portugal. Todo un acontecimiento que seguramente se robará la atención del planeta y podría atraer gran afluencia de público a cualquier estadio.

Sumado a eso, los capitanes de ambas selecciones son grandes amigos por los años que compartieron en el Real Madrid.

Cristiano Ronaldo fue uno de los primeros en acoger a James Rodríguez cuando llegó en el año 2014 procedente del Mónaco. De hecho, el astro portugués sigue solo a tres futbolistas colombianos en su cuenta oficial de Instagram y uno de ellos es el volante creativo de Club León.

Además de eso, CR7 construyó una gran amistad con Juan Guillermo Cuadrado en la Juventus luego de que el antioqueño le cediera su histórico dorsal como gesto de bienvenida.