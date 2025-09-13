Así reaccionó Cristiano Ronaldo tras recibir una camiseta de la Selección Colombia; hay video

Cristiano Ronaldo es para muchos el ídolo máximo en la historia del fútbol. Aún teniendo 40 años de edad, el astro portugués sigue vigente y apunta al récord de los 1.000 goles oficiales como profesional.

En Colombia tiene una gran fanaticada que sigue cada uno de sus partidos con el Al-Nassr o la selección portuguesa.

De hecho, es normal ver a colombianos vistiendo la camiseta de Cristiano por las calles del país, como consecuencia del impacto mediático que en su trayectoria como jugador de Real Madrid, Manchester United y Juventus.

Ese fanatismo se trasladó a un video que pocos esperaban ver. En medio de una grabación publicitaria, Cristiano recibió la camiseta de la Selección Colombia por parte de un freestyler que fue contratado para el video.

El portugués aceptó el presente con la amabilidad que lo caracteriza y reaccionó con una sonrisa. “Gracias, muchas gracias”, dijo con la prenda en sus manos.

¿Quién se la regaló?

Sumado a eso, Cristiano llenó de elogios al colombiano que le regaló la camiseta. “Que te vaya muy bien, eres muy bueno en el freestyle”, agregó.

El video de Sebastián Peña, conocido en las redes sociales como Machine_Fs, ya cuenta con más de 300.000 visualizaciones en TikTok y ha recibido miles de comentarios por parte de los usuarios.

De hecho, en su cuenta personal, el freestyler aprovechó para subir algunos fragmentos de la grabación a la que fue contratado y en la que se encontró con Cristiano Ronaldo.

Ese momento se dio hace varios meses atrás, pero el video de la camiseta lo sacó a la luz apenas hace unos días después de que la Selección Colombia lograra su clasificación al Mundial de 2026.

La Tricolor ya tiene su tiquete asegurado a la Copa del Mundo, mientras que Portugal está en pleno clímax de las eliminatorias europeas.

Cristiano planea participar en la cita orbital del próximo año, que será la última para él y para varias figuras del fútbol mundial como Lionel Messi o James Rodríguez.

Cristiano Ronaldo abrazado con su técnico Roberto Martínez | Foto: AP

Así va Portugal en las eliminatorias

Portugal inició con pie derecho su participación en el proceso clasificatorio. Después de haber ganado la Nations League, por segunda ocasión en su historia, el seleccionado luso arrancó su camino goleando a Armenia (0-5) en condición de visitante.

CR7 marcó doblete y confirmó que son grandes favoritos para acceder al cupo mundialista.

Esta semana volvieron a jugar y el rival fue mucho más complicado. Hungría les puso problema, aunque lograron salir vencedores por marcador de 2-3, con gol incluido de Cristiano desde el punto penal.

“Su objetivo es ser lo mejor posible hoy, esa es la clave de su longevidad. Es un ganador, quiere ser el mejor cada día”, expuso Roberto Martínez, técnico de Portugal.

“Tiene hambre de ser el mejor. Lo que significa vestir la camiseta de la selección de Portugal es claramente el mensaje del capitán en el vestuario, ayuda mucho a los jugadores nuevos y a todo el grupo”, completó.