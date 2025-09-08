Faltando nueve meses para que la pelota empiece a rodar, el Mundial de 2026 ya tiene 18 selecciones clasificadas de manera oficial.

México, Canadá y Estados Unidos fueron las primeras en inscribir su nombre como anfitriones del certamen, mucho antes de que iniciaran las eliminatorias en las distintas confederaciones.

Por la vía del clasificatorio, el primer país en conseguir su tiquete fue Japón, amplio dominador en el continente asiático.

Luego vino Nueva Zelanda por parte de Oceanía y así sucesivamente se han ido confirmando los países que harán parte de la fiesta, a mediados del próximo año.

Argentina, campeón defensor, lidera la lista de clasificados por Sudamérica, acompañado de Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia y Paraguay.

Lionel Messi, capitán de la selección argentina. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Túnez, el nuevo clasificado

Teniendo en cuenta que las eliminatorias de Europa apenas comenzaron, todavía falta mucha tela por cortar en las eliminatorias.

No obstante, esta semana se inscribieron otros dos países desde el continente africano. Marruecos cumplió su rótulo de favorito y abrió la puerta para los miembros de la CAF.

Este lunes se confirmó el segundo clasificado desde ese lado del mundo. Túnez venció a Guinea Ecuatorial (0-1) con un gol agónico de Mohamed Ali ben Romdhane.

Con este resultado, las águilas de Cartago llegaron a 22 puntos y se hicieron inalcanzables en la cima del grupo H.

Los próximos clasificados por parte de África podrían ser Costa de Marfil, Sudáfrica, Egipto, entre otros.

Mohamed Ali Ben Romdhane's late goal stands out as an unforgettable moment for the 26-year-old midfielder.🇹🇳✨️ pic.twitter.com/d0ZzGz0qWI — Pailay campbell 🇱🇷🇸🇱🇬🇳🇹🇳 (@pailay084) September 8, 2025

“Mohamed Ali Ben Romdhane fue el héroe de Túnez, al salir del banquillo para marcar el gol de la victoria en el último suspiro contra Guinea Ecuatorial y dar a su equipo una plaza en la Copa Mundial de la FIFA. Por otra parte, Mozambique consiguió una victoria crucial para mantener vivas sus esperanzas, mientras que Marruecos, que ya tiene asegurada su participación en la fase final mundial, venció a Zambia para mantener su balance perfecto”, reaccionó la Fifa en un comunicado oficial.

Con la clasificación de Túnez, solo quedan 30 cupos disponibles para el Mundial. El sorteo de la fase de grupos está programado para el día 5 de diciembre de 2025, cuando ya estarían la mayoría de países confirmados.

Ese día no solo se definirá la zona de cada selección participante, sino el fixture del torneo de repechaje, a disputarse en algunos de los estadios elegidos como sede para la Copa del Mundo.

Lista de clasificados - Mundial 2026