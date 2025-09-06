Suscribirse

Deportes

Balón del Mundial 2026: filtran diseño que llevaría y con el que jugaría la Selección Colombia

Trionda sería el nombre que llevaría el esférico con el que se juegue la cita orbital de Estados Unidos, Canadá y México.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

7 de septiembre de 2025, 12:02 a. m.
Colombia Bolivia
Un sonriente James Rodríguez tras clasificar al Mundial 2026. | Foto: AP

Colombia selló la presente semana su clasificación al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México del 2026.

En la lista de los 48 participantes de la cita ya está la Tricolor, que no iba desde hace ocho años, cuando estuvo en Rusia 2018.

De la mano de Néstor Lorenzo, James Rodríguez y compañía, el combinado nacional le dio dicha alegría a un país que lo pedía.

El mediocampista colombiano #10, James Rodríguez, celebra el primer gol de su equipo durante el partido de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de la FIFA 2026 entre Colombia y Bolivia en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez en Barranquilla, Colombia, el 4 de septiembre de 2025. (Foto de Luis ACOSTA / AFP)
James Rodríguez tras marcar uno de los goles de la clasificación al Mundial 2026. | Foto: AFP

Desde ese mismo instante de la certificación del cupo, ha empezado una carrera contra el tiempo en a que se conocerán de a poco detalles de la participación de los nacionales.

Varias cuestiones llaman poderosamente la atención, a pesar de que no sean estrictamente deportivas; algunas de ellas son las camisetas a usarse, el balón, la mascota, entre otras.

Del diseño de las camisetas que tendrá la Selección Colombia ya hubo un adelanto días atrás.

Contexto: Envigado se sacó espina y cobró por los goles de la clasificación al Mundial: “Nos señalaron”

Como es habitual, la titular será de color amarillo y la visitante tendrá un tono azul, muy similar a la de hace algunos años.

Footy Headlines fue el portal que adelantó esto y, ahora, ha hecho lo propio con el balón que se usaría en la Copa Mundo 2026.

De acuerdo con sus investigaciones, el nombre de la pelota sería Trionda, que hace referencia al tridente de naciones que albergarán la cita orbital.

Más detalles de Trionda

Quienes sacaron en exclusiva el balón que se estaría usando en el Mundial United 2026, entregaron otros detalles del mismo.

“El balón Adidas ‘Trionda’ para el Mundial 2026 presenta los colores de los países anfitriones (EE. UU., Canadá y México) con patrones dinámicos dentro de cada color”, anticiparon.

“El nombre ‘Trionda’ combina ‘Tri’, en referencia a las tres naciones anfitrionas, y ‘Onda’, que significa ‘ola’ en español y portugués”, explican sobre el nombre usado para la esférica.

Sobre la fecha en la que saldría de manera oficial al público, se cree que “se lanzará ya en octubre de 2025, el próximo mes”, señala Footy Headlines.

Contexto: Anticipan estos cambios de Néstor Lorenzo para el partido Colombia vs. Venezuela: ¿va Dayro Moreno?

Así fueron los últimos balones

Para los amantes del balompié mundial, uno de los atractivos más importantes del torneo que se realiza cada cuatro años es el balón.

Al hacer un recorrido por las últimas cinco ediciones de la Copa Mundo, hay que recordar el más reciente, usado en Catar, así como el de Alemania, por allá en 2006.

Copa Mundial de la Fifa Catar 2022— Al Rihla.

LUSAIL CITY, QATAR - NOVEMBER 22: Lionel Messi of Argentina reacts during the FIFA World Cup Qatar 2022 Group C match between Argentina and Saudi Arabia at Lusail Stadium on November 22, 2022 in Lusail City, Qatar. (Photo by Matthias Hangst/Getty Images)
Messi con el balón que se usó en el Mundial de Catar 2022. | Foto: Getty Images

Copa Mundial de la Fifa Rusia 2018— Telstar 18.

Copa Mundial de la Fifa Brasil 2014— Brazuca.

James Rodríguez en el Mundial 2014
James Rodríguez toma en sus manos el balón del Mundial de Brasil, 2014. | Foto: Getty Images

Copa Mundial de la Fifa Sudáfrica 2010— Jabulani.

Copa Mundial de la Fifa Alemania 2006— Teamgeist.

También hay uno más que ha sido recordado desde los 2000 en adelante y es con el que se jugó en suelo asiático durante el 2002.

Ese balón de nombre Fevernova marcó una época que, hasta ahora, no ha sido fácil de borrar para los seguidores de las Copas del Mundo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Hackean cuenta de WhatsApp de Pablo Bustos, abogado de las víctimas del caso UNGRD

2. Expulsan de Colombia a un alemán con extenso prontuario criminal: tenía circular roja de Interpol

3. Santa Fe llegó a su sexta final de Liga Femenina BetPlay: será revancha ante rival de peso

4. Walter Mercado: horóscopo y números de la suerte para ganar la lotería el domingo 7 de septiembre

5. Carlos Fernando Galán toma decisión sobre viaje a Washington: “Tenemos el deber de representar los intereses de nuestras ciudades”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

BalonesMundial 2026Mundial United 2026Selección Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.