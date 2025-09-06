Balón del Mundial 2026: filtran diseño que llevaría y con el que jugaría la Selección Colombia

Colombia selló la presente semana su clasificación al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México del 2026.

En la lista de los 48 participantes de la cita ya está la Tricolor, que no iba desde hace ocho años, cuando estuvo en Rusia 2018.

De la mano de Néstor Lorenzo, James Rodríguez y compañía, el combinado nacional le dio dicha alegría a un país que lo pedía.

Desde ese mismo instante de la certificación del cupo, ha empezado una carrera contra el tiempo en a que se conocerán de a poco detalles de la participación de los nacionales.

Varias cuestiones llaman poderosamente la atención, a pesar de que no sean estrictamente deportivas; algunas de ellas son las camisetas a usarse, el balón, la mascota, entre otras.

Del diseño de las camisetas que tendrá la Selección Colombia ya hubo un adelanto días atrás.

Como es habitual, la titular será de color amarillo y la visitante tendrá un tono azul, muy similar a la de hace algunos años.

Footy Headlines fue el portal que adelantó esto y, ahora, ha hecho lo propio con el balón que se usaría en la Copa Mundo 2026.

De acuerdo con sus investigaciones, el nombre de la pelota sería Trionda, que hace referencia al tridente de naciones que albergarán la cita orbital.

Más detalles de Trionda

Quienes sacaron en exclusiva el balón que se estaría usando en el Mundial United 2026, entregaron otros detalles del mismo.

“El balón Adidas ‘Trionda’ para el Mundial 2026 presenta los colores de los países anfitriones (EE. UU., Canadá y México) con patrones dinámicos dentro de cada color”, anticiparon.

“El nombre ‘Trionda’ combina ‘Tri’, en referencia a las tres naciones anfitrionas, y ‘Onda’, que significa ‘ola’ en español y portugués”, explican sobre el nombre usado para la esférica.

Sobre la fecha en la que saldría de manera oficial al público, se cree que “se lanzará ya en octubre de 2025, el próximo mes”, señala Footy Headlines.

Así fueron los últimos balones

Para los amantes del balompié mundial, uno de los atractivos más importantes del torneo que se realiza cada cuatro años es el balón.

Al hacer un recorrido por las últimas cinco ediciones de la Copa Mundo, hay que recordar el más reciente, usado en Catar, así como el de Alemania, por allá en 2006.

Copa Mundial de la Fifa Catar 2022— Al Rihla.

Copa Mundial de la Fifa Rusia 2018— Telstar 18.

Copa Mundial de la Fifa Brasil 2014— Brazuca.

Copa Mundial de la Fifa Sudáfrica 2010— Jabulani.

Copa Mundial de la Fifa Alemania 2006— Teamgeist.

También hay uno más que ha sido recordado desde los 2000 en adelante y es con el que se jugó en suelo asiático durante el 2002.