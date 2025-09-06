Si bien durante las últimas horas todo rodea de manera general a la Selección Colombia, a la hora de revisar los autores hay que adentrarse en dónde surgieron.

Envigado, conocida como la Cantera de Héroes, es la que puede sacar pecho al ser quien formó a James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero.

El mencionado club de Antioquia catapultó a quienes le dieron el pasado jueves el paso con goles al país al Mundial United 2026.

A raíz de esto, el conjunto naranja no se quedó callado. En sus redes sociales dejó un mensaje certero con el cual cobró señalamientos en su contra.

“Nos llamaron equipo chico. Dijeron que no teníamos historia, que estábamos condenados a la B”, empezaron en su recado público.

“Nos señalaron como un club sin ruido, sin peso, sin brillo”, se lee en otra de sus líneas.

Haciendo ruido a través de dicha publicación, se autorreconocieron que han sido del aporte para que todo el país celebre hoy día.

Nos llamaron equipo chico. Dijeron que no teníamos historia, que estábamos condenados a la B. Nos señalaron como un club sin ruido, sin peso, sin brillo.



Y, sin embargo, desde esta tierra naranja seguimos sembrando silenciosamente lo que hoy hace rugir a todo un país.



“Y, sin embargo, desde esta tierra naranja seguimos sembrando silenciosamente lo que hoy hace rugir a todo un país”, señalaron.

Haciendo mención de los tres anotadores ante los bolivianos, recordaron el equipo que estuvo tras su éxito deportivo.

“Porque cuando James sacude la red, cuando Córdoba levanta el alma y cuando Quintero enciende la esperanza, hay un ADN que vibra detrás: el de la Cantera de Héroes”, aseveran.

Y para terminar, reiteraron en que su club “no solo resiste. Envigado aporta, forma y eleva el talento que hoy pone a Colombia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026″.

“Pequeños nos dijeron. Gigantes respondimos. Aquí nadie se rinde”, cerraron un mensaje bastante emotivo y que se hizo viral en redes sociales.

“Noooooooooooooooosfuiii. Acá andamos en el Metropolitano y les sacamos 2 que 3 postales a estos hermosos Aquí nadie se queda… ¡TODO COLOMBIA PARA EL MUNDIAL!“, celebraron con otro mensaje.

James y Quintero celebran

Del campo James Rodríguez salió por su amigo de fútbol, Juan Fernando Quintero.

Ambos aportaron al resultado final del juego ante Bolivia. El 10 declaró múltiples veces sabiendo que el paso del tiempo lo va a acercando al fin de su era en Colombia.

“Esta camiseta me ha dado mucho, estoy agradecido con todo esto, por todo lo que hice y por todo lo que estoy haciendo también, siempre intentamos dar todo por esta camiseta”, apuntó.

“En cada partido que jugué, lo traté de dar todo. Hasta último momento que esté acá voy a dar absolutamente todo”, refrendó su compromiso con la Tricolor.

De cara a ser parte de la Selección en la próxima cita mundialista en Estados Unidos, Canadá y México, no descartó su presencia.

“Me quedo más con las cosas buenas, en lo personal creo que he conseguido cosas grandes, estoy feliz por este paso y confiemos que para el Mundial podamos llegar bien”, apuntó.

Por su parte, Quintero dijo estar “muy contento. Nuestro país se lo merece; que nos unamos como patria, nación”.