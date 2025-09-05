Acabó la sequía de goles de Jhon Córdoba en la Selección Colombia.

Durante el juego de la fecha 17, ante Bolivia, el atacante pudo quitarse el peso de encima y puso el segundo tanto de la goleada 3-0 en el Metropolitano, de Barranquilla.

Fue un latigazo que pegó con su pierna derecha a la parte alta del arco defendido por Carlos Lampe.

Jhon Córdoba volvió al gol ante Bolivia. | Foto: AP

Una vez el balón ingresó en el pórtico rival, el atacante se quitó su camiseta, pegó un grito y se desahogó al punto de bajar la cabeza para llorar por un par de segundos.

Tras el reconocimiento de sus compañeros, Córdoba se rehízo poniéndose nuevamente la camiseta para que el juez le pusiera la tarjeta amarilla.

Ahí fue justo cuando las cámaras de la transmisión oficial lo mostraron retador, al parecer, contra la afición que en algún momento lo criticó por fallos insólitos.

“Ahora van a hablar, la p... madre”, soltó usando palabras de alto calibre.

Pocos segundos después retornó a la calma y fue en busca de Néstor Lorenzo, con quien se fundió en un abrazo fuerte en forma de agradecimiento por la confianza.

Córdoba no se quedó con nada

Por haber sido uno de los que aportó anotaciones para la victoria colombiana, también entró en la prioridad de los medios para ser entrevistado.

Más de una vez la Federación Colombiana de Fútbol lo consultó para los medios digitales como FCF Media.

Allí, Córdoba explicó partes de las razones que lo llevaron a una celebración así: “Mi familia es la que ha soportado todas las cosas que han pasado en este proceso”.

“Contento porque lo venía buscando... nadie sabe lo que se vive adentro”, recalcó al respecto.

“Más bien me preocupé por mi familia, pero hoy estoy contento con ellos, porque hoy van a celebrar, hoy no se van tristes pa’ casa”, dijo del padecimiento que fue para los Córdoba los partidos pasados.

En la interna parece haber encontrado refugio y se los reconoció: “Muy contento. A mis compañeros y cuerpo técnico les agradezco”.

🎥 "Hemos trabajado para esto, nadie sabe lo que se vive adentro, es algo fundamental para mí" Jhon Córdoba, jugador Selección Colombia🗣️🎙️🇨🇴



🔴 En vivo, aquí: https://t.co/EDkVKZXLGJ#LaSeleNosUne 🇨🇴#LuchemosJuntos🇨🇴 pic.twitter.com/1X6pb2IYAC — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 5, 2025

“Nos lo merecemos después de tantas cosas que pasaron”, insistió con el tema familiar.

“No ha sido fácil. He tenido las dos caras de la moneda; en Copa América súper bien, no había podido marcar en Eliminatorias”, recalcó.

“Pienso en mi familia. Yo soy fuerte mentalmente, pero sé lo que han sufrido”, culminó a modo de reclamo por lo que le pudieron haber dicho a su círculo más cercano.

Papá de Córdoba lo resalta

Manuel Acisclo Córdoba, exjugador nacional y padre de Jhon, también habló de la actuación de su hijo ante Bolivia.

“Uno quiere que le salgan las cosas bien, pero uno entiende que así es el fútbol”, sobre los fallos que tuvo en anteriores partidos.

Mandando un recado a quienes le cayeron con críticas: “A los que no lo apoyaron, para eso está Dios”.

Sobre el tanto que encaminó la victoria: “Bastante contento. Fue un muy bonito gol. Lo estábamos esperando”.

“Jugué 17 años y le dije que son rachas. Delantero que no bote oportunidades de gol es defensa”, apuntó justificando al menor de los Córdoba.