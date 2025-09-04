Luis Díaz abrió su corazón y dijo lo que piensa sobre la clasificación de Colombia al Mundial 2026

Colombia venció 3 goles a 0 a Bolivia en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla por la fecha 17 de las eliminatorias y se clasificó para el Mundial Fifa 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

Tras el partido, el extremo izquierdo Luis Fernando Díaz Marulanda habló con los medios de comunicación y escondió su alegría por jugar su primera Copa del Mundo con la tricolor.

“Mi primer mundial, muy emocionado porque bueno, era lo que venía esperando, era lo que venía luchando. Era lo que quería, lo que queríamos todos los colombianos, lo que queríamos todos los jugadores del cuerpo técnico. La verdad que es muy muy merecido, dedicarle esta victoria a todos ellos que también lo merecen", expresó.

El exjugador del Junior de Barranquilla y del Porto de Portugal estuvo con Colombia en el camino al Mundial de Qatar 2022, al cual no se pudo concretar la clasificación.

“Es que la verdad que como te dije, no desmayo, no desmayo (no me rindo), siempre trato de trabajarlo, de tratar de conseguirlo, de eso se trata la vida, el fútbol. Si no lo intentas, pues no lo vas a conseguir”, continuó el guajiro.

“Lastimosamente, no pudimos clasificar al anterior, pero bueno, hoy nos retomamos, hoy hemos hecho unas grandes eliminatorias, clasificamos. Entonces, nada, muy agradecido, muy contento seguir de esa manera. Viene lo mejor, sé que viene lo mejor y vamos a hacer el gran papel”, añadió.

La Selección Colombia de Mayores llegó hasta la gran final de la Copa América 2024 de Estados Unidos y muchos hinchas sueñan con que el combinado nacional logre llegar hasta instancias muy lejanas del certamen.

Claramente, no será fácil alcanzar una semifinal o una misma final, pero tampoco será imposible. La tricolor tendrá que trabajar mucho para poder lograr este objetivo tan grande.

Díaz ante Bolivia. | Foto: AP

“Sí, lo mejor que tiene nuestro equipo creo que es la unión. La unión, ser un equipo muy unido, muy tranquilos, siempre tratando de tirar para el mismo lado. Una familia, una familia, creo que es lo más importante en esta cuestión de del fútbol, mantenerte bien dentro del camerino para entenderte bien dentro del campo”, relato el jugador del poderoso Bayern Múnich de Alemania.