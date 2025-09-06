Anticipan estos cambios de Néstor Lorenzo para el partido Colombia vs. Venezuela: ¿va Dayro Moreno?

La tarea ya está hecha: Colombia clasificó a la Copa Mundial de la Fifa United 2026, luego de golear 3-0 a Bolivia en Barranquilla. Dicho compromiso se llevó a cabo el pasado 4 se septiembre, por la jornada 17, pero no es el último de la competencia.

A Colombia aún le falta disputar la fecha 18 de las eliminatorias sudamericanas. Será el martes, 9 de septiembre, ante Venezuela en Maturín, y desde ya se instaló la pregunta entre los aficionados: ¿Con qué once titular encarará Néstor Lorenzo el último partido?

Aunque faltan un par de días para el cotejo, la prensa ya anticipa que el estratega argentino hará un par de cambios respecto al onceno titular que encaró a Bolivia en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Parece que Lorenzo va a aprovechar el partido contra Venezuela para probar alternativas; jugadores que no suman mucho ritmo de juego en Selección Colombia. Así lo anticipó Antena 2, aclarando que una de las figuras, James Rodríguez, iría al banco.

En vez de James, Juan Fernando Quintero ocuparía su lugar en Maturín. Con el enganche listo, ahora la duda está en la parte de adelante, misma que también tendría cambios. ¿Dayro Moreno será el elegido?

Todo apunta a que no. Si bien fue Jhon Córdoba el titular ante Bolivia, y se reportó con gol, Lorenzo le daría ruedo a Luis Javier Suárez, delantero de 28 años al servicio del Sporting. No obstante, Dayro Moreno podría ingresar como emergente, así como lo hizo ante La Verde.

Dayro Moreno y James Rodríguez irían al banco ante Venezuela. | Foto: FCF

Por último, dentro de los cambios más importantes que haría Lorenzo, sería volver a poner a Daniel Muñoz como titular. El lateral derecho del Crystal Palace no jugó ante Bolivia por acumulación de tarjetas amarillas, pero vuelve a entrar en los planes.

Expectativa total para el partido, pues Colombia irá de forma directa al Mundial 2026, pero quiere acabar en una mejor casilla en la tabla de posiciones. Actualmente es quinta con 25 puntos, superando a Paraguay por diferencia de gol, aunque tienen las mismas unidades.

Caso contrario, Venezuela pelea solo por el repechaje. Se trata de una final para La Vinotinto, que nunca ha ido a una Copa del Mundo, y un triunfo le aseguraría el séptimo lugar sin depender de Bolivia.

Tras clasificar al Mundial, Lorenzo dijo en rueda de prensa: “Estoy tranquilo. Estaba con la certeza que se iba a dar. Habíamos trabajado la parte mental, había energía en el plantel. A veces la ansiedad juega una mala pasada. Gracias a Dios lo pudimos resolver”.

Néstor Lorenzo ya piensa en el Mundial 2026 con la Selección Colombia. | Foto: FCF Media.