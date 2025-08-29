Un titular de la Selección Colombia de Mayores es baja para enfrentar a Bolivia por la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México.

Por acumulación de tarjetas amarillas, el reconocido lateral derecho Daniel Muñoz, del Crystal Palace de Inglaterra, no podrá tener acción ante el conjunto boliviano.

Daniel Muñoz en Inglaterra. | Foto: PA Images via Getty Images

Ese partido se llevará a cabo el día jueves 4 de septiembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla, que se espera esté a reventar.

El reemplazo de Muñoz en el cotejo vs. Bolivia podría ser Andrés Felipe Román, de Atlético Nacional de Medellín o Santiago Arias, de Bahía de Brasil. La crucial decisión la tendrá que tomar el director técnico argentino Néstor Lorenzo.

Román y Arias serían los reemplazos de Muñoz porque este viernes, 29 de agosto, se dio a conocer la lista completa de jugadores convocados para la última doble jornada de eliminatorias sudamericanas y ambos aparecen allí.

“El Departamento Deportivo de la Federación Colombiana de Fútbol – FCF, junto con el Cuerpo Técnico de la Selección Colombia de Mayores, liderado por el director técnico Néstor Lorenzo, informa la lista de jugadores convocados para las fechas 17 y 18 de las Clasificatorias a la Copa Mundial de la Fifa 2026″, indicó la FCF.

“La Selección concentrará en Barranquilla desde el próximo sábado 30 de agosto hasta el lunes 8 de septiembre, día en el que tomarán un vuelo directo a Maturín, Venezuela”, añadió. Esta es la lista:

⁠Andrés Román – Atlético Nacional (COL) Camilo Vargas – Atlas F.C. (MEX) Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C (ENG) David Ospina – Atlético Nacional (COL) Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR) Dayro Moreno – Once Caldas DAF ⁠Deiver Machado – R.C. Lens (FRA) James Rodríguez – Club León (MEX) Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG) Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG) ⁠Jhon Arias – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG) Jhon Córdoba – F.C. Krasnodar (RUS) ⁠Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA) ⁠Johan Mojica – R.C.D Mallorca (ESP) Jorge Carrascal – Flamengo (BRA) ⁠Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG) ⁠Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG) ⁠Kevin Castaño – River Plate (ARG) Kevin Mier – Cruz Azul (MEX) Luis Díaz – F.C. Bayern Munich (GER) ⁠Luis Suárez – Sporting C.P. (POR) Marino Hinestroza – Atlético Nacional (COL) ⁠Richard Ríos – S.L. Benfica (POR) Santiago Arias – E.C. Bahía (BRA) Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA) Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)