Titular de la Selección Colombia es baja para jugar vs. Bolivia por eliminatorias: ¿quién es?
Este jugador milita en Europa y suele ser figura con su equipo.
Un titular de la Selección Colombia de Mayores es baja para enfrentar a Bolivia por la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México.
Por acumulación de tarjetas amarillas, el reconocido lateral derecho Daniel Muñoz, del Crystal Palace de Inglaterra, no podrá tener acción ante el conjunto boliviano.
Ese partido se llevará a cabo el día jueves 4 de septiembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla, que se espera esté a reventar.
El reemplazo de Muñoz en el cotejo vs. Bolivia podría ser Andrés Felipe Román, de Atlético Nacional de Medellín o Santiago Arias, de Bahía de Brasil. La crucial decisión la tendrá que tomar el director técnico argentino Néstor Lorenzo.
Román y Arias serían los reemplazos de Muñoz porque este viernes, 29 de agosto, se dio a conocer la lista completa de jugadores convocados para la última doble jornada de eliminatorias sudamericanas y ambos aparecen allí.
“El Departamento Deportivo de la Federación Colombiana de Fútbol – FCF, junto con el Cuerpo Técnico de la Selección Colombia de Mayores, liderado por el director técnico Néstor Lorenzo, informa la lista de jugadores convocados para las fechas 17 y 18 de las Clasificatorias a la Copa Mundial de la Fifa 2026″, indicó la FCF.
“La Selección concentrará en Barranquilla desde el próximo sábado 30 de agosto hasta el lunes 8 de septiembre, día en el que tomarán un vuelo directo a Maturín, Venezuela”, añadió. Esta es la lista:
- Andrés Román – Atlético Nacional (COL)
- Camilo Vargas – Atlas F.C. (MEX)
- Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C (ENG)
- David Ospina – Atlético Nacional (COL)
- Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)
- Dayro Moreno – Once Caldas DAF
- Deiver Machado – R.C. Lens (FRA)
- James Rodríguez – Club León (MEX)
- Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)
- Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG)
- Jhon Arias – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)
- Jhon Córdoba – F.C. Krasnodar (RUS)
- Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA)
- Johan Mojica – R.C.D Mallorca (ESP)
- Jorge Carrascal – Flamengo (BRA)
- Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG)
- Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)
- Kevin Castaño – River Plate (ARG)
- Kevin Mier – Cruz Azul (MEX)
- Luis Díaz – F.C. Bayern Munich (GER)
- Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)
- Marino Hinestroza – Atlético Nacional (COL)
- Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)
- Santiago Arias – E.C. Bahía (BRA)
- Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA)
- Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)
