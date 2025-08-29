Suscribirse

Titular de la Selección Colombia es baja para jugar vs. Bolivia por eliminatorias: ¿quién es?

Este jugador milita en Europa y suele ser figura con su equipo.

Redacción Deportes
29 de agosto de 2025, 9:50 p. m.
La Selección Colombia en eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026.
La Selección Colombia en eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026.

Un titular de la Selección Colombia de Mayores es baja para enfrentar a Bolivia por la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México.

Por acumulación de tarjetas amarillas, el reconocido lateral derecho Daniel Muñoz, del Crystal Palace de Inglaterra, no podrá tener acción ante el conjunto boliviano.

Crystal Palace's Daniel Munoz celebrates on the pitch after the Emirates FA Cup final at Wembley Stadium, London. Picture date: Saturday May 17, 2025. (Photo by Adam Davy/PA Images via Getty Images)
Daniel Muñoz en Inglaterra.

Ese partido se llevará a cabo el día jueves 4 de septiembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla, que se espera esté a reventar.

El reemplazo de Muñoz en el cotejo vs. Bolivia podría ser Andrés Felipe Román, de Atlético Nacional de Medellín o Santiago Arias, de Bahía de Brasil. La crucial decisión la tendrá que tomar el director técnico argentino Néstor Lorenzo.

Contexto: Dayro Moreno fue convocado por Néstor Lorenzo para las eliminatorias: noticia sacude a la Selección Colombia

Román y Arias serían los reemplazos de Muñoz porque este viernes, 29 de agosto, se dio a conocer la lista completa de jugadores convocados para la última doble jornada de eliminatorias sudamericanas y ambos aparecen allí.

“El Departamento Deportivo de la Federación Colombiana de Fútbol – FCF, junto con el Cuerpo Técnico de la Selección Colombia de Mayores, liderado por el director técnico Néstor Lorenzo, informa la lista de jugadores convocados para las fechas 17 y 18 de las Clasificatorias a la Copa Mundial de la Fifa 2026″, indicó la FCF.

Contexto: España tomó decisión oficial con Christian Mosquera, quien sonaba para jugar con Colombia

“La Selección concentrará en Barranquilla desde el próximo sábado 30 de agosto hasta el lunes 8 de septiembre, día en el que tomarán un vuelo directo a Maturín, Venezuela”, añadió. Esta es la lista:

  1. ⁠Andrés Román – Atlético Nacional (COL)
  2. Camilo Vargas – Atlas F.C. (MEX)
  3. Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C (ENG)
  4. David Ospina – Atlético Nacional (COL)
  5. Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)
  6. Dayro Moreno – Once Caldas DAF 
  7. ⁠Deiver Machado – R.C. Lens (FRA)
  8. James Rodríguez – Club León (MEX)
  9. Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)
  10. Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG)
  11. ⁠Jhon Arias – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)
  12. Jhon Córdoba – F.C. Krasnodar (RUS)
  13. ⁠Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA)
  14. ⁠Johan Mojica – R.C.D Mallorca (ESP)
  15. Jorge Carrascal – Flamengo (BRA)
  16. ⁠Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG)
  17. ⁠Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)
  18. ⁠Kevin Castaño – River Plate (ARG)
  19. Kevin Mier – Cruz Azul (MEX)
  20. Luis Díaz – F.C. Bayern Munich (GER)
  21. ⁠Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)
  22. Marino Hinestroza – Atlético Nacional (COL)
  23. ⁠Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)
  24. Santiago Arias – E.C. Bahía (BRA)
  25. Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA)
  26. Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)

