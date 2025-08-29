Deportes
Dayro Moreno convocado por Néstor Lorenzo para las eliminatorias: noticia sacude a la Selección Colombia
El centro delantero podría ser titular ante Bolivia en el Metropolitano de Barranquilla.
Dayro Mauricio Moreno Galindo fue uno de los delanteros convocados por el director técnico argentino Néstor Lorenzo para la última doble fecha de eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.
El jugador de 39 años estará con la Selección Colombia en los duelos ante la selección de Bolivia de local o contra Venezuela de visitante. Es, sin lugar a dudas, la gran novedad de la lista.
Desde hace varias semanas y pasadas dobles fechas de eliminatorias sudamericanas, muchos hinchas del equipo tricolor y periodistas pedían el llamado del artillero que metió a Once Caldas de Manizales a los cuartos de final de la Copa Conmebol Sudamericana.
Es un verdadero premio a la vigencia de Dayro Moreno, que es el máximo goleador en la historia de Colombia a nivel mundial. Los aficionados en redes celebraron la convocatoria del nacido en El Espinal.
Otros de los centros delanteros que fueron llamados por Néstor Lorenzo son Jhon Córdoba y Luis Suárez. Por lo que ha pasado en las eliminatorias sudamericanas, Córdoba sería el inicialista ante Bolivia y Venezuela, pero todo puede pasar.
La Selección Colombia está muy cerca de certificar su clasificación a la Copa del Mundo de 2026. Ante Bolivia, esto se podría dejar resuelto y en el papel, no habría problema para que el combinado patrio se impusiera ante su rival en el Metropolitano.
Esta es la lista completa
- Andrés Román – Atlético Nacional (COL)
- Camilo Vargas – Atlas F.C. (MEX)
- Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C (ENG)
- David Ospina – Atlético Nacional (COL)
- Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)
- Dayro Moreno – Once Caldas DAF
- Deiver Machado – R.C. Lens (FRA)
- James Rodríguez – Club León (MEX)
- Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)
- Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG)
- Jhon Arias – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)
- Jhon Córdoba – F.C. Krasnodar (RUS)
- Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA)
- Johan Mojica – R.C.D Mallorca (ESP)
- Jorge Carrascal – Flamengo (BRA)
- Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG)
- Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)
- Kevin Castaño – River Plate (ARG)
- Kevin Mier – Cruz Azul (MEX)
- Luis Díaz – F.C. Bayern Munich (GER)
- Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)
- Marino Hinestroza – Atlético Nacional (COL)
- Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)
- Santiago Arias – E.C. Bahía (BRA)
- Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA)
- Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)
📋¡𝗣𝗿𝗼́𝘅𝗶𝗺𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗮𝗱𝗮: 𝗘𝗟 𝗢𝗕𝗝𝗘𝗧𝗜𝗩𝗢 𝗱𝗲 𝗧𝗢𝗗𝗢𝗦!— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) August 29, 2025
Ellos son los 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝗱𝗼𝘀 por 𝗡𝗲́𝘀𝘁𝗼𝗿 𝗟𝗼𝗿𝗲𝗻𝘇𝗼 para disputar las jornadas 𝟭𝟳 y 𝟭𝟴 de las 𝗖𝗹𝗮𝘀𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮𝘀 𝗮 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗽𝗮 𝗠𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗙𝗜𝗙𝗔 𝟮𝟬𝟮𝟲… pic.twitter.com/vFVuBOAJoj