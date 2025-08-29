Suscribirse

Dayro Moreno convocado por Néstor Lorenzo para las eliminatorias: noticia sacude a la Selección Colombia

El centro delantero podría ser titular ante Bolivia en el Metropolitano de Barranquilla.

Redacción Deportes
29 de agosto de 2025, 7:57 p. m.
Dayro Moreno con los colores de Onde Caldas.
Dayro Moreno con los colores de Once Caldas. | Foto: Getty Images

Dayro Mauricio Moreno Galindo fue uno de los delanteros convocados por el director técnico argentino Néstor Lorenzo para la última doble fecha de eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.

El jugador de 39 años estará con la Selección Colombia en los duelos ante la selección de Bolivia de local o contra Venezuela de visitante. Es, sin lugar a dudas, la gran novedad de la lista.

Contexto: ¿Cuántos goles tiene Dayro Moreno en la historia de Selección Colombia?: dato llama la atención
Huracán vs. Once Caldas partido de vuelta Copa Sudamericana
Dayro Moreno celebrando con Once Caldas. | Foto: AFP

Desde hace varias semanas y pasadas dobles fechas de eliminatorias sudamericanas, muchos hinchas del equipo tricolor y periodistas pedían el llamado del artillero que metió a Once Caldas de Manizales a los cuartos de final de la Copa Conmebol Sudamericana.

Es un verdadero premio a la vigencia de Dayro Moreno, que es el máximo goleador en la historia de Colombia a nivel mundial. Los aficionados en redes celebraron la convocatoria del nacido en El Espinal.

Contexto: Juan Guillermo Cuadrado lanzó último mensaje a Néstor Lorenzo: no se lo pudo decir más claro

Otros de los centros delanteros que fueron llamados por Néstor Lorenzo son Jhon Córdoba y Luis Suárez. Por lo que ha pasado en las eliminatorias sudamericanas, Córdoba sería el inicialista ante Bolivia y Venezuela, pero todo puede pasar.

La Selección Colombia está muy cerca de certificar su clasificación a la Copa del Mundo de 2026. Ante Bolivia, esto se podría dejar resuelto y en el papel, no habría problema para que el combinado patrio se impusiera ante su rival en el Metropolitano.

Imagen de la Selección Colombia en eliminatorias sudamericanas al 2026.
Imagen de la Selección Colombia en eliminatorias sudamericanas al 2026. | Foto: Getty Images

Esta es la lista completa

  1. ⁠Andrés Román – Atlético Nacional (COL)
  2. Camilo Vargas – Atlas F.C. (MEX)
  3. Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C (ENG)
  4. David Ospina – Atlético Nacional (COL)
  5. Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)
  6. Dayro Moreno – Once Caldas DAF 
  7. ⁠Deiver Machado – R.C. Lens (FRA)
  8. James Rodríguez – Club León (MEX)
  9. Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)
  10. Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG)
  11. ⁠Jhon Arias – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)
  12. Jhon Córdoba – F.C. Krasnodar (RUS)
  13. ⁠Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA)
  14. ⁠Johan Mojica – R.C.D Mallorca (ESP)
  15. Jorge Carrascal – Flamengo (BRA)
  16. ⁠Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG)
  17. ⁠Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)
  18. ⁠Kevin Castaño – River Plate (ARG)
  19. Kevin Mier – Cruz Azul (MEX)
  20. Luis Díaz – F.C. Bayern Munich (GER)
  21. ⁠Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)
  22. Marino Hinestroza – Atlético Nacional (COL)
  23. ⁠Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)
  24. Santiago Arias – E.C. Bahía (BRA)
  25. Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA)
  26. Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)

