Dayro Mauricio Moreno Galindo fue uno de los delanteros convocados por el director técnico argentino Néstor Lorenzo para la última doble fecha de eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.

El jugador de 39 años estará con la Selección Colombia en los duelos ante la selección de Bolivia de local o contra Venezuela de visitante. Es, sin lugar a dudas, la gran novedad de la lista.

Dayro Moreno celebrando con Once Caldas. | Foto: AFP

Desde hace varias semanas y pasadas dobles fechas de eliminatorias sudamericanas, muchos hinchas del equipo tricolor y periodistas pedían el llamado del artillero que metió a Once Caldas de Manizales a los cuartos de final de la Copa Conmebol Sudamericana.

Es un verdadero premio a la vigencia de Dayro Moreno, que es el máximo goleador en la historia de Colombia a nivel mundial. Los aficionados en redes celebraron la convocatoria del nacido en El Espinal.

Otros de los centros delanteros que fueron llamados por Néstor Lorenzo son Jhon Córdoba y Luis Suárez. Por lo que ha pasado en las eliminatorias sudamericanas, Córdoba sería el inicialista ante Bolivia y Venezuela, pero todo puede pasar.

La Selección Colombia está muy cerca de certificar su clasificación a la Copa del Mundo de 2026. Ante Bolivia, esto se podría dejar resuelto y en el papel, no habría problema para que el combinado patrio se impusiera ante su rival en el Metropolitano.

Imagen de la Selección Colombia en eliminatorias sudamericanas al 2026. | Foto: Getty Images

Esta es la lista completa

⁠Andrés Román – Atlético Nacional (COL) Camilo Vargas – Atlas F.C. (MEX) Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C (ENG) David Ospina – Atlético Nacional (COL) Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR) Dayro Moreno – Once Caldas DAF ⁠Deiver Machado – R.C. Lens (FRA) James Rodríguez – Club León (MEX) Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG) Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG) ⁠Jhon Arias – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG) Jhon Córdoba – F.C. Krasnodar (RUS) ⁠Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA) ⁠Johan Mojica – R.C.D Mallorca (ESP) Jorge Carrascal – Flamengo (BRA) ⁠Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG) ⁠Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG) ⁠Kevin Castaño – River Plate (ARG) Kevin Mier – Cruz Azul (MEX) Luis Díaz – F.C. Bayern Munich (GER) ⁠Luis Suárez – Sporting C.P. (POR) Marino Hinestroza – Atlético Nacional (COL) ⁠Richard Ríos – S.L. Benfica (POR) Santiago Arias – E.C. Bahía (BRA) Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA) Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)