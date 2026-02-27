Deportes

Dayro Moreno suma otro récord y hace historia: máximo goleador histórico de Once Caldas

Otra vez Dayro Moreno, pero ahora en la historia de Once Caldas: máximo goleador en la historia del blanco blanco.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
27 de febrero de 2026, 10:57 p. m.
Dayro Moreno se convirtió en el máximo goleador histórico de Once Caldas de Manizales tras anotarle al Boyacá Chicó.
Dayro Moreno se convirtió en el máximo goleador histórico de Once Caldas de Manizales tras anotarle al Boyacá Chicó. Foto: Colprensa - Santiago Álvarez

La noche de este viernes, 27 de febrero de 2026, pasó a la historia para Once Caldas de Manizales. Dayro Moreno le anotó a Boyacá Chicó y se convirtió en el máximo goleador histórico del blanco blanco con 172 anotaciones.

Dayro Moreno se ratifica como el rey del gol en Colombia. Ya ostentaba, desde hace tiempo, el título de ser el máximo goleador en la historia del FPC. Sin embargo, ahora se toma el trono del equipo de sus amores: Once Caldas de Manizales.

Dayro Moreno le anotó el 3-0 a Boyacá Chicó por la fecha 9 de la Liga BetPlay.
Dayro Moreno le anotó el 3-0 a Boyacá Chicó por la fecha 9 de la Liga BetPlay. Foto: Colprensa - Santiago Álvarez.
Dayro Moreno dejó de lado la pelota y reveló por quién votará en las elecciones presidenciales

Dayro Moreno le anotó a Boyacá Chicó

Parecía que Once Caldas le ganaba por 2-0 a Boyacá Chicó y así acababa el juego en Manizales. Sin embargo, sobre el cierre, el blanco blanco tuvo un penal a favor y Dayro Moreno tomó la responsabilidad de cobrarlo.

La calidad de Dayro Moreno quedó registrada en la transmisión oficial del evento, y los testigos fueron los hinchas de Once Caldas que asistieron al Palogrande de Manizales a ver un partido histórico de su ídolo más grande.

Deportes

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: Once Caldas goleó a Boyacá Chicó y movió la parte alta

Deportes

América de Cali anuncia a Tomás Ángel: detalles del delantero con pasado en Atlético Nacional

Deportes

Reclamo de Santa Fe al arbitraje contra Atlético Nacional salió caro: suspensión y millonaria multa

Deportes

Doblete de Luis Javier Suárez con Sporting Lisboa: la descose y aviva rumores con Liverpool

Deportes

Inter de Bogotá dio bombazo al mercado: se traen joya de Selección Colombia desde Europa

Deportes

Minnesota United vs. Cincinnati: hora y canal para ver el posible debut de James Rodríguez

Deportes

Marcha negocio por Johan Mojica: en Brasil dan club que lo quiere a poco del Mundial 2026

Deportes

Líder impensado en Liga BetPlay: tabla de posiciones tras juegos de Once Caldas, Nacional y Millonarios

Deportes

De taco: Dayro Moreno se fajó el gol de la fecha y doblete en Liga BetPlay vs. Fortaleza

Deportes

Dayro Moreno falló debajo del arco: video del gol que desperdició con Once Caldas ante Tolima

Arquero para un lado, bola para el otro: Dayro Moreno convirtió el penal en gol, sentenció el 3-0 definitivo de Once Caldas sobre Boyacá Chicó, y rápidamente se fue a celebrar con sus compañeros y la hinchada.

Como en algún momento ya lo había hecho, Dayro se volvió a poner la capa y la corona. Es el rey, el rey de Once Caldas y el rey de los que siguen al blanco blanco en Manizales, en Colombia y en el mundo entero.

Con 40 años, Dayro Moreno sigue dando de qué hablar a nivel nacional e internacional. De hecho, es importante para su equipo, y no solo por los goles, sino por el liderazgo que tiene y como aporta en en el terreno de juego. No en vano fue llamado por el proceso Lorenzo, a Selección Colombia, a finales de 2025.

Dayro Moreno en su vuelta a Selección Colombia vs. Bolivia.
Dayro Moreno en su vuelta a Selección Colombia vs. Bolivia por Eliminatorias. Foto: Getty Images

Es doble la celebración en Once Caldas: Dayro Moreno hace historia y el blanco blanco asciende parcialmente al segundo puesto en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-l. Desplaza de manera parcial a Atlético Nacional, y se convierte en el principal perseguidor del líder, Internacional de Bogotá.

Más de Deportes

Once Caldas goleó a Boyacá Chicó en Manizales.

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: Once Caldas goleó a Boyacá Chicó y movió la parte alta

Tomás Ángel, nuevo refuerzo de América de Cali.

América de Cali anuncia a Tomás Ángel: detalles del delantero con pasado en Atlético Nacional

Reclamo desde Santa Fe por la actuación de los árbitros ante Atlético Nacional.

Reclamo de Santa Fe al arbitraje contra Atlético Nacional salió caro: suspensión y millonaria multa

En medio de los rumores que lo vinculan con Liverpool, Luis Javier Suárez se reportó con doblete en Sporting Lisboa.

Doblete de Luis Javier Suárez con Sporting Lisboa: la descose y aviva rumores con Liverpool

Internacional de Bogotá se hizo a jugador de pasos en Manchester City y Selección Colombia

Inter de Bogotá dio bombazo al mercado: se traen joya de Selección Colombia desde Europa

James Rodríguez podría debutar con Minnesota United ante Cincinnati.

Minnesota United vs. Cincinnati: hora y canal para ver el posible debut de James Rodríguez

Johan Mojica, lateral de Selección Colombia que podría dejar Europa a 100 días del Mundial 2026

Marcha negocio por Johan Mojica: en Brasil dan club que lo quiere a poco del Mundial 2026

Luis Díaz fue el protagonista de una historia poco conocida contada por Carlos Bacca

La anécdota de Luis Díaz en Selección Colombia que era un secreto: “Dañaba el plan”

Atlético Nacional, Millonarios y América de Cali comandan el proyecto.

Revolcón a los derechos de TV en la Liga BetPlay: se filtró la propuesta de los clubes grandes

Noticias Destacadas