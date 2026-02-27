Dayro Moreno suma otro récord y hace historia: máximo goleador histórico de Once Caldas

La noche de este viernes, 27 de febrero de 2026, pasó a la historia para Once Caldas de Manizales. Dayro Moreno le anotó a Boyacá Chicó y se convirtió en el máximo goleador histórico del blanco blanco con 172 anotaciones.

Dayro Moreno se ratifica como el rey del gol en Colombia. Ya ostentaba, desde hace tiempo, el título de ser el máximo goleador en la historia del FPC. Sin embargo, ahora se toma el trono del equipo de sus amores: Once Caldas de Manizales.

Dayro Moreno le anotó el 3-0 a Boyacá Chicó por la fecha 9 de la Liga BetPlay. Foto: Colprensa - Santiago Álvarez.

Dayro Moreno le anotó a Boyacá Chicó

Parecía que Once Caldas le ganaba por 2-0 a Boyacá Chicó y así acababa el juego en Manizales. Sin embargo, sobre el cierre, el blanco blanco tuvo un penal a favor y Dayro Moreno tomó la responsabilidad de cobrarlo.

La calidad de Dayro Moreno quedó registrada en la transmisión oficial del evento, y los testigos fueron los hinchas de Once Caldas que asistieron al Palogrande de Manizales a ver un partido histórico de su ídolo más grande.

Arquero para un lado, bola para el otro: Dayro Moreno convirtió el penal en gol, sentenció el 3-0 definitivo de Once Caldas sobre Boyacá Chicó, y rápidamente se fue a celebrar con sus compañeros y la hinchada.

😎👑 ¡El gol de la historia! ¡Dayro Moreno llegó a los 172 goles con Once Caldas!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/VvnnlmRh5k — Win Sports (@WinSportsTV) February 28, 2026

Como en algún momento ya lo había hecho, Dayro se volvió a poner la capa y la corona. Es el rey, el rey de Once Caldas y el rey de los que siguen al blanco blanco en Manizales, en Colombia y en el mundo entero.

Con 40 años, Dayro Moreno sigue dando de qué hablar a nivel nacional e internacional. De hecho, es importante para su equipo, y no solo por los goles, sino por el liderazgo que tiene y como aporta en en el terreno de juego. No en vano fue llamado por el proceso Lorenzo, a Selección Colombia, a finales de 2025.

Dayro Moreno en su vuelta a Selección Colombia vs. Bolivia por Eliminatorias. Foto: Getty Images

Es doble la celebración en Once Caldas: Dayro Moreno hace historia y el blanco blanco asciende parcialmente al segundo puesto en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-l. Desplaza de manera parcial a Atlético Nacional, y se convierte en el principal perseguidor del líder, Internacional de Bogotá.