Tabla de posiciones tras Once Caldas vs. Millonarios: los azules tuvieron una gran noche y sorprendieron al ‘blanco blanco’

Uno de los duelos más llamativos de la jornada 13 de la Liga BetPlay puso cara a cara al Once Caldas, de Dayro Moreno, con Millonarios, equipo en el que el argentino Rodrigo Contreras viene siendo figura gracias a su efectividad.

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Rodrigo Contreras se hizo presente en el marcador. Foto: Oficial Millonarios

El duelo no decepcionó y estuvo cargado de goles. En total, se marcaron 5 y cuatro de ellos fueron para los ‘embajadores’, los cuales golearon al ‘blanco blanco’ 1-4, lo que les permitió escalar en la tabla de posiciones.

Por Millonarios marcaron Beckham Castro, David Mackalister Silva, Rodrigo Contreras y Andrés Llinás, mientras que por el Once Caldas se hizo presente el de siempre, Dayro Moreno.

Con este resultado, Millonarios queda en la quinta posición, a la espera de que se complete la fecha 13, mientras que el Once Caldas sigue en la tercera casilla del campeonato.

El duelo no tuvo goles solo hasta el final del primer tiempo, cuando Castro, al minuto 45+3, logró abrir el marcador antes de irse a los camerinos.

Cuando inició la segunda parte, el conjunto local intentó igualar las acciones, pero los de Bustos volvieron a sorprender y al minuto 59, a través de uno de sus referentes, Mackalister Silva, amplió la diferencia, llevando preocupación a los dirigidos por el arriero Hernán Darío Herrera.

Los campeones de la Copa Libertadores en 2004 reaccionaron y su máximo ídolo, Dayro Moreno, consiguió el descuento al minuto 67; sin embargo, la alegría duró poco porque el goleador azul Rodrigo Contreras volvió a anotar por Millonarios al minuto 75.

La puntilla la puso el defensa Andrés Llinás, quien sentenció el encuentro al minuto 82 al colocar el 1-4 definitivo.

Tabla de posiciones luego de goleada de Millonarios al Once Caldas

Con este partido, Once Caldas y Millonarios ajustan 13 partidos y están al día en el torneo local.

La victoria le permitió a Millonarios alcanzar las 20 unidades y estar, de forma parcial, en la quinta casilla a la espera de lo que suceda con América, Bucaramanga, Tolima y Junior, equipos que podrían superarlo si consiguen una victoria en esta fecha.

Por su parte, pese a la derrota, el Once Caldas no perdió la tercera posición, pero está atento a lo que pueda hacer el Internacional de Bogotá contra Atlético Nacional.

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Dayro Moreno marcó el único gol del Once Caldas contra Millonarios. Foto: Colprensa - Santiago Álvarez.

En la próxima fecha, Millonarios recibirá a Fortaleza, mientras que el Once Caldas visitará a Llaneros, buscando encarrilar la clasificación a las semifinales del campeonato que, de a poco, va dejando sin margen de maniobra a algunos equipos.