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Tabla de posiciones tras Once Caldas vs. Millonarios: los azules tuvieron una gran noche y sorprendieron al ‘blanco blanco’

El equipo dirigido por Fabián Bustos goleó, de visitante, al Once Caldas en Manizales.

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Redacción Deportes
21 de marzo de 2026, 8:22 p. m.
Millonarios escaló en la tabla de posiciones gracias a la victoria en Manizales.
Millonarios escaló en la tabla de posiciones gracias a la victoria en Manizales. Foto: Cristian Bayona

Uno de los duelos más llamativos de la jornada 13 de la Liga BetPlay puso cara a cara al Once Caldas, de Dayro Moreno, con Millonarios, equipo en el que el argentino Rodrigo Contreras viene siendo figura gracias a su efectividad.

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Leonardo Castro y Rodrigo Contreras.
Rodrigo Contreras se hizo presente en el marcador. Foto: Oficial Millonarios

El duelo no decepcionó y estuvo cargado de goles. En total, se marcaron 5 y cuatro de ellos fueron para los ‘embajadores’, los cuales golearon al ‘blanco blanco’ 1-4, lo que les permitió escalar en la tabla de posiciones.

Por Millonarios marcaron Beckham Castro, David Mackalister Silva, Rodrigo Contreras y Andrés Llinás, mientras que por el Once Caldas se hizo presente el de siempre, Dayro Moreno.

Con este resultado, Millonarios queda en la quinta posición, a la espera de que se complete la fecha 13, mientras que el Once Caldas sigue en la tercera casilla del campeonato.

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El duelo no tuvo goles solo hasta el final del primer tiempo, cuando Castro, al minuto 45+3, logró abrir el marcador antes de irse a los camerinos.

Cuando inició la segunda parte, el conjunto local intentó igualar las acciones, pero los de Bustos volvieron a sorprender y al minuto 59, a través de uno de sus referentes, Mackalister Silva, amplió la diferencia, llevando preocupación a los dirigidos por el arriero Hernán Darío Herrera.

Los campeones de la Copa Libertadores en 2004 reaccionaron y su máximo ídolo, Dayro Moreno, consiguió el descuento al minuto 67; sin embargo, la alegría duró poco porque el goleador azul Rodrigo Contreras volvió a anotar por Millonarios al minuto 75.

La puntilla la puso el defensa Andrés Llinás, quien sentenció el encuentro al minuto 82 al colocar el 1-4 definitivo.

Tabla de posiciones luego de goleada de Millonarios al Once Caldas

Con este partido, Once Caldas y Millonarios ajustan 13 partidos y están al día en el torneo local.

La victoria le permitió a Millonarios alcanzar las 20 unidades y estar, de forma parcial, en la quinta casilla a la espera de lo que suceda con América, Bucaramanga, Tolima y Junior, equipos que podrían superarlo si consiguen una victoria en esta fecha.

Por su parte, pese a la derrota, el Once Caldas no perdió la tercera posición, pero está atento a lo que pueda hacer el Internacional de Bogotá contra Atlético Nacional.

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Dayro Moreno marcó el único gol del Once Caldas contra Millonarios. Foto: Colprensa - Santiago Álvarez.

En la próxima fecha, Millonarios recibirá a Fortaleza, mientras que el Once Caldas visitará a Llaneros, buscando encarrilar la clasificación a las semifinales del campeonato que, de a poco, va dejando sin margen de maniobra a algunos equipos.