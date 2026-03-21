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Novedad de Falcao en Millonarios: Fabián Bustos dio nuevo parte y generó expectativa

Ya se sabe con exactitud cómo es el panorama de Radamel Falcao García en Millonarios: ya trabaja, pero aún hay que esperar su regreso a los juegos oficiales.

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Redacción Deportes
21 de marzo de 2026, 12:16 p. m.
Fabián Bustos reveló la actualidad de Radamel Falcao García en Millonarios.
Fabián Bustos reveló la actualidad de Radamel Falcao García en Millonarios. Foto: Grande: Colprensa - Catalina Olaya / Pequeña: Instagram - @deportesrcn

Falcao sigue sin aparecer en las convocatorias de Millonarios, pero hay un nuevo parte oficial que entregó el entrenador embajador, Fabián Bustos. De hecho, todo apunta a que el regreso de El Tigre a las canchas sería pronto.

Según el propio Bustos, Falcao ya ha trabajado aunque aún le falta sumarse a la parte futbolística del plantel. No estará en el juego ante Once Caldas, este sábado 21 de marzo, a partir de las 6:20 p.m. en Manizales.

Radamel Falcao García celebrando su gol con Millonarios ante Águilas Doradas.
Radamel Falcao García en esta temporada 2026 con Millonarios. Foto: Colprensa - Catalina Olaya

Novedad de Falcao en Millonarios: ya trabaja pero aún hay espera

“Ya estuvo trabajando estos tres o cuatro días, muy bien en la parte física, pero todavía no ha trabajado con nosotros en la parte futbolística (...) hoy creo que a las 10:00 a.m. era el estudio más importante, así que todavía no tenemos la información de qué es pero ojalá sea lo menos posible”, dijo Fabián Bustos, ante los medios de comunicación.

La duda entre los hinchas ya queda resuelta, pues al no ver a Falcao entre los convocados para enfrentar a Once Caldas, crecieron las especulaciones. Sería cuestión de días, y de esperar más comunicados oficiales por parte de Millonarios, para conocer sobre el retorno de El Tigre.

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La importancia de Falcao en Millonarios

No solo los hinchas esperan el regreso de Falcao a la acción con Millonarios, también los mismos jugadores. Esto es fácil de comprobar, debido a cómo hablan los compañeros del goleador en el elenco embajador.

Por ejemplo, el defensor Andrés Llinás dialogó con Claro Oscuro de El Espectador, y llenó de elogios a Falcao y su comportamiento en el camerino del equipo.

Falcao es una gran persona. Creo que uno no se alcanza a imaginar la persona que es, lo sencillo que es, es una persona que molesta igual que todos, que se deja molestar, con el respeto que uno le tiene y entendiendo también los parámetros que cada uno tiene”, arrancó afirmando Llinás.

Y agregó: “Yo creo que Falcao en el camerino es uno más, es una persona que, como decimos nosotros, nos empieza a bajar caña, que uno le trata de bajar caña molestando pero es imposible llegarle a los talones a alguien como él”.

Finalmente, describió que compartir con alguien como Falcao “es casi como un título”, y sus palabras llegaron tan lejos que el propio Tigre le contestó.

“Kaiser querido, muchas gracias por tus palabras Andrés Llinás. admiración, cariño y respeto siempre para ti!“, escribió públicamente Falcao desde su cuenta de Instagram.